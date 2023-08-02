應對「絕不慢」可改善 謝展寰：檢視法例擴漁署權力應變

問專家後決定先觀察 署方呼籲效微

謝展寰昨日聯同漁護署長梁肇輝交代事件，稱漁護署與香港海洋公園保育基金自接獲鯨魚出沒已參與行動，當局介入事件「絕對不是慢」；當局曾諮詢專家及保育團體等意見，以幫助鯨魚離開淺水水域，但發現當中有困難，包括會否令鯨魚受驚或受傷等，最終決定先觀察情况，署方亦曾呼籲市民減少接觸及騷擾鯨魚。他續指，其後發現市民仍有出海觀鯨，署方的呼籲效果不理想，惟受限於法例，令署方難於短時間設立禁船區，執行程序亦相當複雜。

稱出沒水域廣 「受限法例」難設禁船區

談及各方均曾促請當局設禁船區，謝回應指根據當時數據，鯨魚出沒水域十分廣闊，包括內牛尾海至滘西洲、牛尾洲和滘西洲東面，若整個水域設為禁船區，相當高難度，並會影響很多海上使用者。

謝承認當局或缺乏處理經驗，認為有改進空間，將從4方面跟進，包括加強公眾對待野生動物的教育；制訂應變預案，以便日後再有鯨魚進入本港水域時迅速應對；增進署方相關知識，並安排漁護署專家到海外吸收經驗，參考做法；以及檢視如何改進法例，賦予漁護署更多權力應變事件。

至於日後會否透過《野生動物保護條例》檢控曾出海追鯨的人，謝認為技術上有難度，而且難蒐證證明鯨魚死亡是人為造成，重點應放在將來如何做得更好。梁肇輝補充，目前本港只有《觀豚活動守則》，整體仍適用於觀鯨，實際細節會再檢討，如兩者觀看時相距的距離需否調整。