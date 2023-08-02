大灣區GBA新聞：灣區首款粵產港藥上市

託內企生產 促醫藥融合

以往港澳藥品參照境外藥品管理，只能於港澳生產及進口內地，直至2020年11月，國家藥監局等部門聯合發布《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，提出改革大灣區藥品上市許可持有人制度，支持港澳藥品持有方將持有的藥品在灣區內地9市符合條件的企業生產。

去年6月，國家藥監局正式發布《支持港澳藥品上市許可持有人在大灣區內地9市生產藥品實施方案》，進一步明確支持港澳藥品跨境生產相關具體工作內容，並對政策適用範圍、工作程序、申報途徑及資料要求等訂立詳細規定（見圖）。今年2月，香港聯邦製藥向藥監局申請於內地生產維生素C泡騰片，成為首款大灣區跨境生產藥物。

解港企產能及成本問題

此外，由香港位元堂委託廣東恒健製藥生產的「粵產港藥」麝香活絡油，本月推出市面。廣東省藥品監督管理局指出，政策允許港澳藥品採用「境外持有＋境內生產」的模式，有利於解決港澳地區藥物生產地方有限、產能不足及成本高的難題。