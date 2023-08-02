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大灣區GBA新聞：穗米芝蓮三星續落空 「隱世」川菜館晉身一星 業者：老廣文化只在意吃 未必合評審準則

【明報專訊】2023廣州米芝蓮（內地譯米其林）指南上月發布，今年共收錄119家餐廳。去年首度有本土平民餐廳奪星，今年新獲星級評級的則是一家川菜館蘭亭永；另一方面，粵菜餐廳半島名軒（天河）被摘掉一星，成為廣州米芝蓮指南推出6年來首間被摘星餐廳。此外，今年米芝蓮三星最高評級繼續落空。

3家二星15家一星「冧莊」

今年廣州市米芝蓮指南是當地第六份，對比去年變化不大，獲二星評級餐廳仍然是江餐廳、泰安門和御寶軒3間；一星餐廳中，有15家不變：提供傳統粵菜的炳勝公館、炳勝私廚（天河東路）、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）、廣御軒、惠食佳（海珠）、愉粵軒；供應粵式點心的宏圖府；潮州菜館御寶閣和歲集院子．拾月；川菜館宋；時尚法國餐廳玥和歐陸菜餐廳斯蒂勒；去年奪星的地道食肆信記海鮮飯店也同樣續居一星之列。

一星餐廳唯一變化是，藏身於東山口恤孤院路一幢百年歷史別墅錫安園內的川菜館蘭亭永，繼去年8月、開業不久成為米芝蓮指南入選餐廳後，今年晉身一星餐廳。至於連續4年上榜的半島名軒（天河）則被摘星，降級至入選餐廳。

新「入選餐廳」有煲仔飯雲吞麵

今年共58家餐廳成為米芝蓮入選餐廳，其中7家新上榜，為超記煲仔飯（荔灣）、永利飯店、頭家夜粥、新厝、昇運來雲吞麵、潮躍、閣餐廳。富力麗思卡爾頓酒店的意大利餐廳意軒，以及廣州保利洲際酒店的恰餐廳則落榜；1935年開業的廣州酒家（文昌南路），因裝修暫停營業，故其在入選餐廳落榜是意料之中。

另外，價廉物美、人均消費通常在300元人民幣以內的必比登推介餐廳，今年共納入42家，其中匯興源、家源素食、容意發牛雜店（詩書路）、新文記飯莊（越秀）、腰記及紫金食坊6家為新上榜。

米芝蓮還頒發3項個人大獎。來自閣餐廳的周雋傑獲年輕廚師獎；潮躍的楊瀚獲得服務獎；首次在廣州頒發的侍酒師獎，由泰安門的李之首奪得。

對於廣州連續6年沒有餐廳獲評米芝蓮三星，廣東餐飲行業協會秘書長程鋼認為可能跟米芝蓮的評審系統未必適合廣東市場有關。他指廣州飲食焦點在於「吃」，以外的事如裝修、環境等，「老廣」們不太在意。據他觀察，獲評二、三星的米芝蓮餐廳，除了「吃」之外，其他因素的評分也佔一定比重。資料顯示，米芝蓮指南目前在北京、上海、廣州、成都及杭州5個中國內地城市有發布指南，4家餐廳獲三星，北京和上海各佔兩家。

明報記者

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