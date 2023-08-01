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港聞二

張秀賢再被指不還錢 遭入稟追14萬連利息

【明報專訊】元朗前區議員張秀賢被指在政圈向多人借錢不還，前進步教師同盟成員盧日高上周五入稟區域法院，指在2020年至2021年向張秀賢借出14萬元，惟張一直未有還錢，現追討14萬欠款連1%利息。

債主稱達協議分4期還 張未兌諾

入稟人為盧日高，被告是張秀賢。入稟狀指稱，盧在2020年11月5日至11日，三度借款共8萬元予張秀賢，張當時答應在11月30日前還款；盧先後在同年11月19日和翌年1月14日分別再借出3萬元，張答應在4月30日前歸還所有貸款共14萬元。直至2021年4月30日，張秀賢在盧日高多次追討下仍未有還款，兩人今年2月4日達成協議，張同意在4月30日至明年1月31日分4期歸還12萬欠款，在他還清款項後，其餘兩萬元欠款可獲免除，若張逾期歸還任何一期欠款，他須立即歸還所有欠款。

張秀賢在2023年4月30日未有歸還首期的3萬欠款，盧再多次追討欠款，並在7月20日去信張要求還款，惟張仍未還款，盧遂入稟追討14萬欠款連同由今年5月1日起計的1%利息。

翻查資料，張秀賢早前被自由黨前黨員楊浩泉及其中學同學入稟小額錢債審裁處，分別追討35,000元及1萬元欠款，審裁官在張缺席下直接裁定申索人勝訴。

【案件編號：DCCJ 3164/23】

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