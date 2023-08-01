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中藥紓吸大麻者焦慮抑鬱 研究：大麻用量減七成

【明報專訊】基督教香港信義會社會服務部一項有關中藥治療吸毒後遺症和大麻治療的研究結果顯示，七成參加者服用中藥兩周後，平均大麻使用量（次數）減少近七成，焦慮及抑鬱情况亦有明顯改善。

基督教香港信義會天朗中心於2021年8月1日至今年7月底推行計劃，助大麻使用者透過中藥改善低動力及煩躁不安情緒，提升戒毒動機，共74人參與，平均年齡為23.3歲。計劃獲中大「中醫中藥研究所臨牀研究中心」提供研究處方，研究發現參加者於首階段服用中藥兩周後，過去30天大麻平均使用次數由51.3次下降至15.3，焦慮分數由7.67降至5.79（0至7代表正常，8至10表示有輕度焦慮）。

信義會設「涼茶站」 免費輔導治療

基督教香港信義會社會服務部註冊中醫師劉浩泉表示，中藥亦加入清肝、疏肝及養肝成分，即菊花、延胡索及密蒙花，紓緩使用者緊張焦慮情緒，減少依賴大麻。他說中醫治療針對已出現短期依賴症狀者，讓中藥及早介入，防止其成為長期依賴者，長期依賴大麻者會變得遲鈍、記憶力差等。計劃另透過社工及中醫於較多人吸食大麻的地區設「涼茶站」，免費為大麻使用者提供輔導及中醫服務。

接受中藥治療的大麻使用者阿張（化名）稱中醫服務「試吓無妨」，可檢查身體隱藏病患，而服用中藥後較易入睡，精神有改善。

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