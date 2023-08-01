中藥紓吸大麻者焦慮抑鬱 研究：大麻用量減七成

基督教香港信義會天朗中心於2021年8月1日至今年7月底推行計劃，助大麻使用者透過中藥改善低動力及煩躁不安情緒，提升戒毒動機，共74人參與，平均年齡為23.3歲。計劃獲中大「中醫中藥研究所臨牀研究中心」提供研究處方，研究發現參加者於首階段服用中藥兩周後，過去30天大麻平均使用次數由51.3次下降至15.3，焦慮分數由7.67降至5.79（0至7代表正常，8至10表示有輕度焦慮）。

信義會設「涼茶站」 免費輔導治療

基督教香港信義會社會服務部註冊中醫師劉浩泉表示，中藥亦加入清肝、疏肝及養肝成分，即菊花、延胡索及密蒙花，紓緩使用者緊張焦慮情緒，減少依賴大麻。他說中醫治療針對已出現短期依賴症狀者，讓中藥及早介入，防止其成為長期依賴者，長期依賴大麻者會變得遲鈍、記憶力差等。計劃另透過社工及中醫於較多人吸食大麻的地區設「涼茶站」，免費為大麻使用者提供輔導及中醫服務。

接受中藥治療的大麻使用者阿張（化名）稱中醫服務「試吓無妨」，可檢查身體隱藏病患，而服用中藥後較易入睡，精神有改善。