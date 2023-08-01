明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

教刀叉吃鮑魚 阿一屢創第一 楊貫一病逝享年90 徒弟感激不吝授藝

【明報專訊】吸引中外饕客慕名光顧的富臨飯店，其創辦人兼「阿一鮑魚」始創人楊貫一（圖）昨日逝世，享年90歲。人稱「一哥」的名廚楊貫一獲讚不吝傳授廚藝，已自立門戶的徒弟李文基憶述一哥金句「人冇我有，人有我更精」，難忘他一改粵菜館只備筷子、匙羹的習慣，奉上刀叉，予客人將鮑魚逐片切開品嘗，開創飲食文化先河。這也令徒弟畢生銘記師父教誨，要不斷創新。

富臨：貢獻餐飲業 樂提攜後輩

富臨飯店及該店行政總廚黃隆滔昨在社交平台公布楊貫一因病離世，指楊被尊稱「鮑魚大王」，年輕時隻身南下到香港打拼，一直貫徹不屈不撓的精神奮發圖強；為香港餐飲業默默貢獻，不吝傾囊相授，樂於提攜後輩；冀他留下的美饌、精神與智慧為人所牢記。

嫌加蠔油「變黑」 創「白雪雪炒帶子」

楊貫一徒弟之一、現為富嘉閣總經理的李文基昨向本報稱，在1986年受「阿一鮑魚」青睞，原於其他酒家做大廚的他願降職到富臨飯店做二廚。他憶起1980年代其他酒家煮帶子時常加入蠔油，一哥卻嫌令帶子「瘀瘀黑黑」，要求自家廚師炒帶子時保持其雪白，李文基說這亦影響現今酒樓炒帶子的風格。

李文基又記得，並非做廚出身的一哥突破傳統，想到讓客人以刀叉享用鮑魚，「他教客人打直切開鮑魚，可以前面食一口、後面食一口、中間又一口，一片已吃到三口，讓人吃得滋味一點」，當時這又掀起其他酒家跟隨，紛紛備有刀叉。李至今佩服一哥不斷創新，「他的思維跟傳統反轉。」

李感激師父傾囊相授，包括鮑魚製法，由選材至拿揑火候不容有失，李稱一哥初時會以瓦煲炭爐慢火煲製鮑魚，指風味更佳，及後才轉明火。他最記得師父金句是「人冇我有，人有我更精」，指師父傳授手藝，但知道師父「不會坐食山崩」，會繼續努力；又難忘師父曾揮筆贈他「品質為先 信譽始立」幾字。他起初以為師父教他在自立門戶後如何做好生意，後來領略到亦是為人處世之道，畢生受用，「做人如是，如何處理好自身，別人才信任你，始能在社會有地位」。李文基說一哥近月已住院，家人早前已聯絡友好，有機會可赴探望。

「品質為先 信譽始立」贈徒弟

富臨飯店昨如常營業，首席侍酒師陸志文向本報表示，一哥要求食材夠新鮮，菜式不用「雕龍雕鳳」。陸志文常從旁學習一哥待客之道，又稱幾乎每個樓面經理都有向一哥取經以砂鍋即場煮的「阿一炒飯」。陸稱一哥近年不時回富臨監工，或與顧客拍照；陸最近曾探望一哥，稱一哥臨終前最後日子沒有太辛苦。

據富臨飯店及阿一鮑魚網頁介紹，楊貫一16歲隻身來港，做過中餐酒店樓面和部長，1974年與朋友開設富臨飯店。楊用3年鑽研煮鮑魚後悟出秘訣，將頑石般的乾鮑化為佳肴，其名聲遠播，吸引中外名人如鄧小平、彭定康都盼一嘗那份滋味。楊2002年獲政府頒榮譽勳章，2007年獲頒銅紫荊星章。

上 / 下一篇新聞

三隧明推633 過西隧暫或須備現金 東西隧凌晨停運5分鐘更新系統 「易通行」待實施
三隧明推633 過西隧暫或須備現金 東西隧凌晨停運5分鐘更新系統 「易通行」待實施
涉醫院棄雙非兒 母准保釋禁離港 控方申匿名令獲批
涉醫院棄雙非兒 母准保釋禁離港 控方申匿名令獲批
假學生證優惠購電腦賺差價 警拘5人 百元誘學生供資料偽造 二手市場轉賣獲利6萬
假學生證優惠購電腦賺差價 警拘5人 百元誘學生供資料偽造 二手市場轉賣獲利6萬
Tg留言掟油彈認煽惑縱火 青年囚兩年
Tg留言掟油彈認煽惑縱火 青年囚兩年
警推的士司機「見疑即報」 籲揭涉恐涉暴疑人
警推的士司機「見疑即報」 籲揭涉恐涉暴疑人
控方三問「言論不代表自己」 何桂藍：嘥時間
控方三問「言論不代表自己」 何桂藍：嘥時間
湯家驊：禁《榮光》難上訴 政府倘敗「好難睇」
湯家驊：禁《榮光》難上訴 政府倘敗「好難睇」
鄭國漢許漢忠退聯署 鄭稱未掌事實 盼立會「文明」審中大改組
鄭國漢許漢忠退聯署 鄭稱未掌事實 盼立會「文明」審中大改組
翹英結業前4天 教局獲覆沒停辦
翹英結業前4天 教局獲覆沒停辦
蔡天鳳案押後至10月 辯方質疑 控方稱證物太多
蔡天鳳案押後至10月 辯方質疑 控方稱證物太多
居屋首日收1.23萬表 2019年來最少
居屋首日收1.23萬表 2019年來最少
施政報告將辦30場諮詢
施政報告將辦30場諮詢
發牌制過渡期完 1.2萬人領物管牌
發牌制過渡期完 1.2萬人領物管牌
中藥紓吸大麻者焦慮抑鬱 研究：大麻用量減七成
中藥紓吸大麻者焦慮抑鬱 研究：大麻用量減七成
張秀賢再被指不還錢 遭入稟追14萬連利息
張秀賢再被指不還錢 遭入稟追14萬連利息
大馬寬簽證 業界冀降資產年齡門檻 盼追落後搶人才 移民顧問料英加入籍更吸引青年
大馬寬簽證 業界冀降資產年齡門檻 盼追落後搶人才 移民顧問料英加入籍更吸引青年
大馬早港12年設機構搶人 舵手：與其搶不如留
大馬早港12年設機構搶人 舵手：與其搶不如留
理大外20人控集結多爭議「路過」 女生認罪8．11判
理大外20人控集結多爭議「路過」 女生認罪8．11判
和你lunch 6人認暴動
和你lunch 6人認暴動
社工起底開槍警 判緩刑繳5萬訟費
社工起底開槍警 判緩刑繳5萬訟費
車撞律政中心涉頂包 4男被捕
車撞律政中心涉頂包 4男被捕
青年墮樓亡 遺言稱被指內地洗錢
青年墮樓亡 遺言稱被指內地洗錢
大灣區GBA新聞：廣州千年帝陵 南漢康陵開放 五代十國唯一佈局完整陵園遺址
大灣區GBA新聞：廣州千年帝陵 南漢康陵開放 五代十國唯一佈局完整陵園遺址
大灣區GBA新聞：廣州4王陵 南漢佔3座
大灣區GBA新聞：廣州4王陵 南漢佔3座
灣區手記：美團拼飯 ／文：尚東美
灣區手記：美團拼飯 ／文：尚東美
【Emily】93%學生用Instagram 用fb大跌 網上調查訪709人 33%用小紅書
【Emily】93%學生用Instagram 用fb大跌 網上調查訪709人 33%用小紅書
【Emily】廉署招募調查主任 接受Year3生申請
【Emily】廉署招募調查主任 接受Year3生申請
【Emily】連日批段崇智 CY「現身」中大活動 段校長「同場」
【Emily】連日批段崇智 CY「現身」中大活動 段校長「同場」
【Emily】北都房協房地產科技工作室啟用
【Emily】北都房協房地產科技工作室啟用
【Emily】大館AR展 28件中學生作品亮相
【Emily】大館AR展 28件中學生作品亮相
【Emily】立會團訪杭州 鄭泳舜：港可學文旅融合
【Emily】立會團訪杭州 鄭泳舜：港可學文旅融合