和你lunch 6人認暴動

辯：被告社工路絕

官：昔黑道道友也可投身

被告葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎柏言承認當日在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界參與暴動；楊耀、羅翔駿、楊麗樺及吳雅芝不認罪。全部人另被控違反《禁蒙面法》，其中一半人不認罪。

5名認罪被告的案情顯示，當日中午12時許起數千示威者集結畢打街一帶，架設路障和惡意破壞交通燈。警方到場設防線警告離開但不獲理會，示威者組傘陣推進，警方暫時撤離，歐等人繼續追趕車隊和擲磚。其後示威者破壞元氣壽司和吉野家，又於路上淋易燃液。其餘5人分別被拍到把雜物扔進行車隧道、開傘掩護破壞巴士者、路上遊蕩等。警方3時許驅散，示威者剩200多人，一度向路障投汽油彈，其後逃走，本案認罪6人在置地廣場外被捕。

社會復平靜 辯方望從寬

控方透露鄭學洺於另一宗反修例案判囚19個月，律政司上訴得直改判37個月，其餘被告均無刑事定罪紀錄。翻查資料，該案涉4男於2020年5月在銅鑼灣「私了」事務律師陳子遷。

辯方求情稱，本案暴動規模非同類中最高，個別被告角色較小，雖然歐曾扔磚，無傷及他人。辯方稱各人候審期間改變良多，社會現趨向平靜，望法庭寬大處理。

【案件編號：DCCC 771/20】

（反修例風暴）