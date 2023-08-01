理大外20人控集結多爭議「路過」 女生認罪8．11判

涉兩對情侶 稱好奇旁觀

20名被告依次為吳肇韜（19歲，案發時，下同）、何兆川（23歲）、陳思晨（22歲）、高敬希（18歲）、曾曉琳（20歲）、陳綺敏（37歲）、王穎彤（21歲）、許巧靜（22歲）、洪妙賢（24歲）、陳東城（43歲）、鄧耀雄（24歲）、鄭肇其（52歲）、施雄國（36歲）、鄭瑞琪（30歲）、陳正雯（20歲）、蔡蒨盈（28歲）、程曉君（27歲）、鍾靜純（28歲）、江麗華（27歲）、劉頌祈（28歲）。同被控一項非法集結罪。

據報稱學生的被告曾曉琳的認罪案情指出，2019年11月18當日早上8時左右，約100名示威者於尖沙嘴科學館一帶聚集，由科學館廣場向科學館道推進，張開雨傘與前面的警方防線對峙。

廚師稱心情差閒逛街

有人要求警方釋放理大內人士，隨後示威者以雨傘為屏障向防線推進，警方發出警告後驅散示威者，示威者撤至科學館廣場內，隨後警方多面包抄拘捕135名示威者。曾曉琳在華懋廣場外被捕，警方從其身上搜出雨傘、護目鏡、雨衣等物品。

控方開案陳辭指出，4名不認罪被告在警誡下回應，報稱自由攝影師的陳思晨表示自己與女友、任TVB美術指導的洪妙賢，因好奇加入人群，僅在旁觀察「冇堵塞道路」；任清潔工的陳東城表示，當日打算送女友陳綺敏到紅磡站；無業的陳綺敏則稱打算乘車回粉嶺，當時戴口罩是因為流鼻水及咳嗽；報稱廚師的鄭肇其稱當時心情不佳在街閒逛。

【案件編號：DCCC 855/20、 475 & 609/21】

（反修例風暴）