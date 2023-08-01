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港聞

港聞二

大馬早港12年設機構搶人 舵手：與其搶不如留

【明報專訊】特首李家超上周訪問馬來西來，而兩地同樣面對人才流失問題。馬來西亞早於2011年在政府人力資源部轄下成立「馬來西亞人才機構」（TalentCorp），推出多項措施留住本地人才，同時為外流專才提供稅務寬免等政策，鼓勵他們回流。機構行政總裁Thomas Mathew認為本港「高才通」對各國人才有一定吸引力，但與其「搶人才」，應先「留人才」，政府需研究港人移民原因再提出應對。

TalentCorp行政總裁Thomas Mathew（圖）接受本報訪問時表示，當地約5.6%人口移居海外，六成到新加坡，其餘集中於澳洲、美國、英國及加拿大，不少離開的大馬人屬專業人士，包括醫護、工程師、金融業界等，主要因為海外工作機會較多、工資更理想。

須找移民潮原因 對症下藥

Mathew表示，TalentCorp推出專才回流計劃，為移居海外的合資格馬來西亞專才提供稅務寬免、容許外籍配偶和子女入籍等，吸引他們返回大馬。惟計劃推出10年僅6000多宗申請獲批，Mathew指源於大馬經濟結構未能提供足夠具吸引力的職位。他說除了就業機會，TalentCorp會協助建立網絡、提供適當教育配套等，為人才回流提供足夠配套。TalentCorp亦與企業合作推出實習計劃、到學校宣傳本地職業規劃等。

港府銳意「搶人才」，Mathew認為「高才通」對各國人才有一定吸引力，但從數字看，較少馬來西亞人到香港發展，較多前往新加坡，因為較接近，甚至有家人分居兩地。

港馬競爭否：所需人才不同

被問到兩地在「搶人才」方面是否競爭對手，Mathew指大馬與香港同樣致力吸引海外大學畢業生到當地，但香港是金融中心，大馬主要發展電子、化工等產業，兩地所需人才不同。

相關字詞﹕馬來西亞 搶人才 李家超外訪

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