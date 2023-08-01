大馬寬簽證 業界冀降資產年齡門檻 盼追落後搶人才 移民顧問料英加入籍更吸引青年

明報記者 鄭啟智 吉隆坡報道

第二家園計劃長居不能就業

MM2H早於2002年推出的長期簽證計劃，簽證持有人可於馬來西亞居住，但不能在當地工作。計劃過去受港人歡迎，2019年近500名港人申請獲批，佔整體數字12%（見圖）。劉榮發稱，計劃主要有3類人士申請，退休人士佔約四成，投資者及學生分別佔約三成。當地政府2020年中暫停計劃，翌年底重啟但大幅收緊門檻，要求至少有100萬令吉（約170萬港元）存款、海外每月入息至少4萬令吉（約6.8萬港元）、最低申請年齡提高至35歲等。

要求太高 同區泰國更吸引

劉榮發表示，門檻收緊後去年僅350人獲批，較2019年大跌九成，而區內其他國家積極吸引人才，例如泰國簽證計劃只須最低50萬泰銖（約11萬港元）就可申請，MM2H競爭力下降，相信政府鑑於申請人數大跌，遂放寬門檻吸引投資。他期望當局降低存款及月入門檻，讓退休人士可滿足要求；進一步放寬年齡下限，吸引年輕人赴當地讀書；同時下調每年居於當地90日的要求，方便投資者。

劉榮發指出，香港移民潮在疫情期間達到高峰，大馬已錯過爭取港人移居當地的機會，但認為計劃放寬後對港人仍具吸引力，指馬來西亞的語言、飲食和文化與香港相近，每呎樓價是香港約十分之一，預計港人申請數字可回升至2019年的水平。

近年英國及加拿大分別推出BNO簽證及「救生艇計劃」，容許港人移民當地，惟MM2H簽證持有人不能入籍大馬。劉榮發強調MM2H簽證可續期，除非犯法，一般都會批准。

環凱移民：

現條件較吸引退休者

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，現在港人移民有不同選項，英加兩國容許入籍，對家庭客戶明顯更吸引，預計即使MM2H放寬門檻，申請數字難以回升至疫情前水平。環凱移民顧問董事張家禧表示，大馬物價較低、與香港接近，估計降低門檻對退休人士或有「少少吸引力」，惟年輕人多數嚮往移居西方，整體而言大馬非港人最熱門移居國家。

移民市場放緩 指港府失時機

香港近年積極吸引人才，劉榮發指全球移民市場疫後已見放緩，香港現時始推出「搶人才」措施明顯太慢。對於如何吸納馬來西亞人才，他說很多當地人赴海外升讀大學，包括內地及台灣，認為香港可推出更多誘因如獎學金等，鼓勵他們來港升學。