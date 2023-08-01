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港聞二

湯家驊：禁《榮光》難上訴 政府倘敗「好難睇」

【明報專訊】高等法院上周五（7月28日）拒絕就傳播《願榮光歸香港》（下稱《榮光》）批出臨時禁制令，外界關注律政司會否上訴。行政會議成員、資深大律師湯家驊昨日表示，暫時看不到法官犯錯或忽略任何理據和事實，若律政司欲上訴，將面對頗大困難；一旦政府上訴失敗，政治上「好難睇」。律政司回覆查詢表示，正研究判辭及跟進，如有進一步消息會再公布。

臨時禁制令原擬禁止4類行為，即以分裂國家、侮辱國歌及具煽動性的意圖傳播《榮光》，以及協助及教唆上述行為。湯家驊昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，技術上法官認為禁制令和《港區國安法》有衝突，因此拒絕發出禁制令，法官並非認為傳播《榮光》沒問題。他提到，法官在判辭接納特首證明書，代表法庭認同傳播《榮光》涉危害國安，若市民繼續宣揚此歌，容易被推論為有犯罪意圖。

周冠威拒删《時代革命》

目前Apple music、kkbox等串流平台仍有《榮光》上架，無法在香港上映的電影《時代革命》片尾亦有播放《榮光》。該片導演周冠威向本報表示，無論法庭有否頒禁制令，他都不會刪除自己的作品，「（如果）要恐懼、要收聲，好早就收聲」。他認為國安法生效以來影響言論自由，無論《榮光》禁制令是否存在，政策混亂已令人無所適從。

相關字詞﹕湯家驊 臨時禁制令 願榮光歸香港

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