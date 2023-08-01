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港聞

港聞二

控方三問「言論不代表自己」 何桂藍：嘥時間

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第95天審訊。部分被告曾在抗爭派記者會上明言否決財政預算案，控方問何桂藍曾否表達發言者的言論不代表她，何澄清沒有，但不滿控方追問3次，認為「好嘥時間」。她重申較早時解釋過否決財案立場，就算五大訴求落實都可以否決，亦不認為「墨落無悔」聲明書的內容是指協調會議的共識。今天料另一被告陳志全作供。

指五大訴求落實都可否決財案

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，被告岑敖暉、王百羽及梁晃維在抗爭派記者會談及否決財案。何表示，王百羽不代表她發言，又反問怎會即場指正稱沒討論過某些議題。控方屢次問何桂藍有否表達上述3人言論不代表她，何稱沒有，並說已作答3次，控方是否要問第四次。法官陳慶偉指此事並不可笑（funny），何稱「我都唔覺得好笑，我覺得好嘥時間！」她又說：「你嘅時間係時間，我嘅時間唔係時間。」法官李運騰着何冷靜，何澄清從沒有情緒激動。

關於「墨落」聲明，控方首先問何能否閱讀中文，何質疑：「咁都唔係一個嘥時間嘅問題？」她表示懂得閱讀，並閱讀中文30年。聲明列出會運用權力包括否決預算案，迫使特首回應五大訴求，何供稱不應綑綁這兩點的立場，認為聲明只處理是否迴避DQ（取消資格）的問題，並不認為聲明內容是指協調會議的共識；至於戴耀廷發帖文提到「聲明」，亦非特定指明是「墨落」。

否認「墨落」屬協調會議共識

於盤問尾聲，控方問何桂藍曾否表示不會否決預算案，何強調一向表明會否決預算案，就算政府落實五大訴求，她都可以否決。控方指何與其他被告一同串謀無差別否決預算案，何則提到立法會議員只有在3個情况下「無差別」就議案投票，包括立會主席批准議員提修正案，但不設時間辯論，故議員在無法審議下表決；另一情况是議員忘記通知官員出席財委會回應質詢；至於議員黃定光「瞓咗冇睇」屬於第三種情况。控方欲再追問卻遭陳官打斷，指他毋須就此發問，最終控方表示沒有問題。

何桂藍10日自辯完結，即在證人台上興奮道：「呀！完！」

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

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