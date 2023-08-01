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港聞二

警推的士司機「見疑即報」 籲揭涉恐涉暴疑人

【明報專訊】的士司機每日四處行駛，接觸不同人與事，跨部門反恐專責組今日起展開全港宣傳活動，推廣全港的士司機「見疑即報」運動，鼓勵的士司機可透過3種電子途徑，適時舉報非緊急懷疑涉恐涉暴消息，即車內或街上任何可疑情况，舉報者有機會獲賞金。有的士司機稱樂意協助防止罪案發生，亦有司機擔心在舉報後會被尋仇。

舉報者或獲賞金

專責組自去年6月推出反恐舉報熱線及反恐賞金，至今已接獲逾2萬條舉報信息，涉及逾5000人次舉報，其中今年3月獲發放首宗反恐賞金的舉報人是一名職業司機，載客期間留意到有乘客商討策劃暴力襲擊，最終令兩人「炸彈嚇詐行為」罪名被定罪。

專責組今起透過電台廣播、油站和隧道口張掛宣傳海報和橫額等方式，推廣全港的士司機「見疑即報」運動，呼籲司機在安全情况下透過短訊和微信等途徑（見表）舉報非緊急懷疑涉恐涉暴消息。

的士車行車主協會會長鄭敏怡形容的士猶如路面上的「小型探射燈」，可幫助市民察覺社區可疑事情。她說的士司機都很熱心舉報案件，但以前對舉報沒有明確方向，經警方宣傳後會更方便他們舉報。香港的士小巴商總會理事長周國強補充，的士業一直有配合警方工作，如經過案發現場，會在警方呼籲下交出行車記錄儀，希望參與今次運動能協助提升破案率。

每天舉報數十次屬虛報否

警：代表「運動」初步成功

被問若有的士司機過於熱心，每天舉報數十次會否構成虛報，跨部門反恐專責組高級警司梁偉基稱，該行為會代表「見疑即報運動」取得「初步成功」，重申運動旨在鼓勵市民留意罪案，毋須憂慮會負上刑事責任，警方會認真調查每宗舉報，令報案人和市民得以安心。

梁偉基又表示，反恐舉報熱線收到的兩萬多條舉報信息中，超過14%與涉恐涉暴案件無關，但專責組會轉交其他案件到相關部門跟進。

工會憂司機遭報復

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠向本報表示，警方認為舉報很容易，卻忽略了的士司機舉報後人身安全。杜憶述數年前曾有的士司機與乘客口角，數天後司機遭報復毆打入院，乘客可記住司機證和車牌號碼，事後算帳，司機十分害怕舉報可疑人會連累自己甚至家人。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成建議專責組設熱線電話供的士司機舉報。他解釋，大多的士司機年紀較大且不精通電子操作，若需將車停在路邊再翻查電子舉報方法，有些司機或嫌麻煩而減低舉報機會；若有熱線電話，相信能鼓勵司機即時舉報，否則當事情「攤凍咗」，司機就不會再積極舉報。

相關字詞﹕罪案 見疑即報 的士司機 跨部門反恐專責組

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