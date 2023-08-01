Tg留言掟油彈認煽惑縱火 青年囚兩年

認罪患過度活躍酌情 官籲反省

被告湯浩源（現年21歲）承認兩項煽惑他人縱火罪；承認案情指他在2020年8月5日至14日之間，在Telegram群組「520 1314 勇武派」發布24則留言，包括「就算呢度76個人全部都攞槍出去效果都唔會夠760人一人兩支火魔咁好」、「真係用好汽油彈先好再升級用真槍」等。

同年9月7至13日之間，被告在另一群組「10.1國殤日活動討論區」發布「掟埋火魔先有機會」等3則留言。被告9月28日被捕，在警誡下保持緘默，並簽署同意提供手機密碼，手機內發現Telegram程式已登入被告的帳戶「我發覺這地球原來很大」，以及發布上述26則留言。

辯方求情稱，案件源於一群熱愛香港、對民主有執著的人，以為暴力可以解決社會問題，被告現在知道不能訴諸暴力，他仍熱愛香港和認為民主是出路，但會以正確方式爭取，亦已知錯；被告的留言空泛，沒有教授他人製作汽油彈，只是討論使用汽油彈。

法官姚勳智判刑時引述被告背景，提到他中學畢業後任職搬運工人，2020年因普通襲擊及非法集結判入勞教中心。被告自幼有過度活躍症，家人求情稱他在成長路上遇上不少困難，但仍積極面對，僱主則稱讚他刻苦耐勞。姚官採納兩年8個月及兩年為兩罪的量刑起點，兩罪同期執行，認罪扣減後判監兩年。姚官在判刑後補充，家人對被告有很大支持，寄語他好好反省，刑滿後工作報答家人。

【案件編號：DCCC 513/22】