假學生證優惠購電腦賺差價 警拘5人 百元誘學生供資料偽造 二手市場轉賣獲利6萬

中區特遣隊前日於中區一帶反罪惡巡邏時，截停5名可疑人物，經調查後發現他們疑使用虛假學生證，以優惠價格購入電子產品，然後在二手市場轉售賺取差價。被捕3男2女，年齡介乎18至31歲，當中3人報稱無業，兩人報稱為學生。警方指其中一名大學生於案發時，使用非自己所屬院校的學生證購買貨品。

檢逾300假證 電子產品值逾25萬

行動中，警方檢獲300多張假學生證、約23萬元現金及37套電子產品，包括平板電腦和耳機，涉案電子產品總值逾25萬元。

警方檢取的假學生證中涉及10多人， 包括被捕人，亦相信有青少年遭不法分子利誘，收取百多元酬勞，交出個人資料及相片製作假學生證，警方指行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。警方初步調查相信每套產品經轉售後可賺取1000多元差額，涉案人共獲利約6萬元。

MacBookPro教育優惠差價2300

翻查資料，Apple向教職員及大專學生提供不少優惠，如全年教育優惠及開學（Back To School）優惠等，合資格員工或大專學生可於全年以較低價錢購買平板、電腦及配件等，及趁暑假時購買並獲贈其推廣產品。以全年優惠計算，若購入一部16吋1TB容量的M2 MAX MacBook Pro，原價為27,299元，教育優惠價24,999元。以開學優惠計算，若購入一部128GB的11吋iPad Pro，教育優惠價為6099元（原價6499元）及附送一支原價929元的Apple Pencil。