三隧明推633 過西隧暫或須備現金 東西隧凌晨停運5分鐘更新系統 「易通行」待實施

運署稱待「不同時段不同收費」

料分流效果年底方明顯

「633」實施後，私家車西隧收費減至60元，紅隧和東隧收費增至30元；過海的士3條過海隧道全日劃一收費25元；其他車種費用不變。羅淑佩說，「633」是過渡收費方案，期望部分人由紅隧改用西隧，或乘搭公共交通工具，認為可疏導三隧擠塞，但效果不太明顯；亦難估計可縮短多少車龍或過海時間。她指長遠仍要待年底實施「不同時段不同收費」後，才有明顯分流效果。

由於西隧及東隧仍待實施「易通行」，羅提醒，其間西隧駕駛者若不用「快易通」（Autotoll），便要準備現金付隧道費。東隧另可使用八達通卡或非接觸式信用卡。運輸及物流局副秘書長麥震宇稱，8月2日零時零分調整成「633」收費方案後，西隧及東隧會停用5分鐘以更新收費設施，但不會實施臨時道路封閉或改道安排。

的士劃一收$25 業界稱更樂意過海

的士商會主席黃保強形容，「633」方案對業界是「德政」，表示現時的士經西隧過海僅向乘客多收取15元回程費用，但若司機急需回程「交更」，便會損失數十元。劃一收費後，他相信可令的士司機更樂意過海，亦提升業界服務質素。乘客選擇方面，黃保強指過往乘客多根據上車及下車位置選擇較方便的過海隧道，而非考慮隧道費，因此相信經西隧過海的士數目或會微升，但未會明顯影響車流。

西隧周日起有易通行 往港島減至5線九龍4線

至於西隧在下周日（6日）上午5時起實施「易通行」，運輸署總工程師／交通工程（九龍）王志恒說，往港島的10行車線會減至5條，包括1條巴士專用線及4條其他車輛行車線；往九龍方向則由11條減至4條線。西九龍公路南行連接西隧路段於8月5日晚10時起至8月6日上午4時，會分階段實施臨時交通措施，時速限制會逐步減至70及50公里。其後隧道和所有入口全線封閉1小時，兩條通宵巴士線N962及N969受影響，改經紅隧過海。

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