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港聞

港聞二

施政報告將辦30場諮詢

【明報專訊】特首李家超今年10月25日將發表任內第二份《施政報告》，港府昨開始相關公眾諮詢工作，將舉辦超過30場諮詢會，聽取立法會議員、各界別代表和公眾意見及建議。港府昨稱，李家超和問責團隊將會「落區」到社區探訪市民及各界代表，吸納意見。

李家超去年於首份《施政報告》諮詢時說，會就選舉承諾及社會關心議題提出具體措施。他昨說，他和團隊過去一年和社會一起走出疫情，在前行路上以具體措施提升治理水平、增強發展動能、紓解民困及凝聚社會力量，未來會繼續「為民生、拼經濟、做實事，以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信」。

政府亦推出宣傳片，李家超連續第二年與問責團隊穿上便服集體亮相宣傳。改組後的特首政策組負責處理《施政報告》諮詢工作，根據《施政報告》諮詢網頁，政策組也下設施政報告小組。公眾即日起可透過專題網頁、《施政報告》諮詢的facebook專頁、電郵、電話或傳真提交意見。

食環一年捕逾5萬鼠 升六成

另外，李家超上場後提出治理地區衛生，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨日開會，食物環境衛生署匯報過去一年滅鼠工作，稱2022年7月2023年6月期間署方捕獲約57,500隻活鼠，較前一年同期增加約59%。

相關字詞﹕李家超 施政報告諮詢

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