居屋首日收1.23萬表 2019年來最少

6新屋苑分佈啟德安達臣西北

今期居屋推售6個新屋苑，共推出逾9100個單位。單位以巿價六二折發售，售價介乎149萬至494萬元不等，包括啟德啟悅苑，觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑，屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑；同時亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑及沙田愉德苑共50個單位，下月14日截止申請，預計會於今年第四季攪珠。

房委會回覆稱，昨收到約1.2萬份居屋網上申請表，客務中心則接獲約300份居屋/白居二紙本申請表。

公屋聯會總幹事招國偉表示，現時收表未能反映整體情况，暫對遞表反應樂觀。他說，今期居屋啟德啟悅苑、屯門兆翠苑等在港鐵車站附近，而觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑等位處安達臣道，無鐵路車站效應，或令部分申請者卻步，影響申請反應。

招國偉對遞表樂觀

一家三口於西環租屋的曹女士過去兩次申請居屋均沒中籤，同時亦難負擔每月逾1萬元租金，她心儀今期居屋的市區單位。她說，早前攪珠號碼都較後，懷疑與遞表日期有關，決定首日便遞表，「看看早些來交（表格），抽的號碼會否好些」。

首次申請居屋的袁先生認為今期居屋位置吸引，既鄰近女兒學校，又能滿足生活需求，「為表誠意」親身遞表。他認為現時居屋申請競爭激烈，「我只是20幾萬（申請者）分之一」，會以平常心面對。