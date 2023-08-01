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港聞

港聞二

蔡天鳳案押後至10月 辯方質疑 控方稱證物太多

【明報專訊】譚仔創辦人28歲媳婦蔡天鳳被殺案，其前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另兩人涉嫌協助前夫鄺港智潛逃，6人昨於九龍城裁判法院再提堂。各被告暫毋須答辯，押後至10月11日再訊，待進一步調查。辯方不反對押後，但質疑「想知案件主管呢半年做過乜嘢」，控方表示證物太多，需時處理。主任裁判官蘇文隆稱會記錄在案。

死者前夫一家出庭應訊，其中鄺港智一度繑手抱胸，懲教人員提醒後才放下雙手。涉嫌協助潛逃的林舜及潘巧賢早前獲准保釋，亦有到庭應訊。大批公眾人士到場，旁聽席幾近爆滿。

仍無法證報告 稱已「特事特辦」

控方庭上透露，已調取現場監控錄影、被告手機、銀行紀錄作調查，正等待法證證據及死亡報告，申請押後再訊。辯方不反對押後，惟質疑2月至今仍未完成法證報告，「想知案件主管呢半年做過乜嘢」。控方稱化驗師已「特事特辦」，惟證物太多，需時處理。蘇官指出，未進行交付程序，控方不可能透露進度，但會記錄在案，並敦促控方從速處理。辯方表明若下次仍未完成，將申請訟費。

控罪稱，死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪，前家姑李瑞香（63歲，退休人士）則被控一項妨礙司法公正罪。林舜（41歲，租賃遊艇公司職員）及鄺港智女友人潘巧賢（29歲，無業）涉嫌協助鄺港智潛逃，各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯。林、潘兩人獲准繼續保釋，其餘被告則無擔保申請，還押候訊。

【案件編號：KCCC577、640、666/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪 謀殺案 蔡天鳳碎屍案

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