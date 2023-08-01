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港聞

港聞二

翹英結業前4天 教局獲覆沒停辦

【明報專訊】有5間分校的私營教育中心翹英教育上周六（29日）突然宣布結業，大批家長促退學費，截至昨傍晚6時，海關及消委會就有關事件接獲219宗及63宗舉報，涉及金額約為183萬元及66萬元。政府昨晚出稿稱高度關注，教育局上周二（25日）收到家長就退學費查詢及求助時已即時聯絡該校負責人，對方稱沒停辦，翌日亦如常運作；教育局又稱，該校九龍城區的中心（何文田分校）無按《教育條例》註冊，違反條例，局方定嚴肅處理。

局方：嚴肅處理無註冊分校

本報昨向翹英教育的董事彭芷彤查詢，截稿前無回覆。翹英教育上周六（29日）在分校張貼告示宣布結業，此前網傳結業消息，已有家長促退款。本報記者上周三（26日）曾到小西灣分校，當時有負責人向擬退款家長及本報稱中心會繼續營辦，如大批家長退學費會使中心無法營運下去。

家長：月中仍接推銷 繳至2月

翹英教育家長陳女士昨在港台《千禧年代》稱，為子女在翹英教育報讀課程逾兩年，她上月中預繳逾1.7萬元報讀8月暑期班及9月至明年2月的功課班。陳女士稱，以往每個課程完結後，中心職員都會致電家長，以優惠價格推銷下期課程，她7月中連續兩日接到電話，稱舊生當時可享折扣，報讀月份愈多、折扣愈大，故她一次報讀6個月功課班，但付款後約兩周中心便結業，質疑中心向家長隱瞞。

港島東立法會議員梁熙昨於同一節目質疑學校在多方面違規，包括要求家長一次預繳多個月學費，又在明知要結業前收取大量學費，其牌照與中心名稱亦不相同。他期望教育局盡快跟進，包括教育市民在何情况下不應預先付款，並考慮不容許曾被吊銷牌照、不合理經營的人「捲土重來」，以另一名稱再經營教育中心。

消委接63舉報 平均逾萬元

海關稱，收到舉報後已即時安排專責隊伍聯絡所有舉報人查詢每宗個案詳情，並嘗試聯絡翹英教育負責人和員工跟進調查。海關續表示，處理商戶突然停業或結業而未能為消費者提供預售貨品或服務的舉報時，會循是否涉及《商品說明條例》下第13I條「不當地接受付款」的方向調查，包括有關商戶宣布停業前營運狀况；如發現商戶違反《條例》，會果斷執法。消委會稱，每宗個案涉及金額平均10,541元。

教育局稱，再次提醒市民報讀此等課程時應按月而非一次過繳交學費。

相關字詞﹕海關 消委會 翹英教育

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