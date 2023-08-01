鄭國漢許漢忠退聯署 鄭稱未掌事實 盼立會「文明」審中大改組

校董改組事件爭議持續，中大校董會今開會，而立法會法案委員會將於本周五開會，立法會網頁昨晚上載公眾就修例草案意見，載列69份公開意見書，37份支持、28份反對，另有4份立場不明確（見表）。

鄭指校董會現分裂非正常

鄭國漢同向立法會提交個人意見書，提及對爭拗有新理解，稱校董會主席和部分校董原來是支持「議員草案」，不能再說3名議員校董繞過校董會，同時不少中大校董反對「議員草案」，「說不定還是佔大多數」。他稱，現時中大校董會處於分裂狀態，非正常情况，「不能以常理度之」，在沒掌握足夠事實及證據下不宜表態。他期望大權在握的立法會在修例過程中盡量採取文明的方式行事，包括誠懇聆聽反方意見及擔憂，更靈活處理不影響總目標的技術性修訂內容，「相信很多市民都期待議員們展現他們的智慧和風度」。

許：退聯署為不再被強姦

許漢忠亦交意見書，聲明退出聯署。信中表示，以為楊于銘等人所提的改組方案屬眾人認可的最終方案，但最近從報章、立法會會議等，發現事情與他所理解非常不一樣，批評楊于銘等人將聯署公諸社會「近乎騎劫強姦民意」，對簽名校友極之不公，強烈反對將網上聯署作為抗衡立法會的手段。許又稱，改組校董會是必然，亦應改善大學管治，重提反修例及中大校徽事件均反映中大管治嚴重不足，退出聯署是旨在「不再被有關人士『強姦』我的意思」。

自由黨撐黨友

馮家強：感方案不尊重自主

自由黨及自由黨青年團亦提交意見書，表明支持黨友張宇人等的改組方案，「認為《條例草案》建議重點應該一字不改地通過」。其餘支持意見書，6份屬同一格式，稱議員方案得到社會共識，支持立法會對公帑資助的機構即中大進行監管。香港政研會另亦提交兩次一式一樣的支持意見書。

至於反對意見書中，校友兼前教協總幹事馮家強提及，增加校外成員比重「難免讓人感到不尊重中大特色、不尊重中大校友、不尊重院校自主、不尊重員生共治」。有6份意見書與其內容一致。而發起聯署的楊于銘，亦先後遞交6份反對意見書，當中一份為詳列逾千名校友簽名的網上聯署。