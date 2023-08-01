明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】北都房協房地產科技工作室啟用

【明報專訊】所謂房地產科技（PropTech），就係將區塊鏈、航拍技術、虛擬實境、大數據等技術應用喺地產項目，7月陸續有13間初創企業進駐位於北部都會區嘅「房協中心」，每間初創企業最多可攞到房協20萬元嘅開發資助，喺共享工作室（Smart-Space PropTech）研發房地產科技產品同方案，日後為房協項目做概念驗證。

13初創企業陸續進駐

合作室由房協同數碼港合作營運，為期5年，分三批引入初創企業，每批為期18個月。今期主題有5個：工地安全、綠化物業管理、大廈外牆檢測、長者服務、建築材料防詐騙技術。做開物聯網技術嘅初創企業DefyPay，諗住運用區塊鏈唔可以篡改嘅特性，建立區塊鏈反欺詐工程系統，追蹤訂單材料由工地抽樣運送至測試實驗室，確保建材唔會被偷龍轉鳳。另一初創企業ALPHA AI研發超聲波傳感無人機，喺唔破壞建築物情况下檢測內部鋼筋混凝土結構，希望幫手解決現時樓宇老化問題。

房協行政總裁陳欽勉噚日喺中心啟用禮話，房協繼續擔當房屋實驗室嘅角色，盼將開發成果應用喺轄下出租屋邨同物業，創建優質居住環境。數碼港行政總裁任景信話北部都會區係推動創科產業發展嘅重要基地，數碼港會同房協繼續緊密合作，專注研發同智慧大廈、物業管理、智慧家居、建築科技、綠色科技等相關科技。

相關字詞﹕數碼港 房協 房地產科技

上 / 下一篇新聞

三隧明推633 過西隧暫或須備現金 東西隧凌晨停運5分鐘更新系統 「易通行」待實施
三隧明推633 過西隧暫或須備現金 東西隧凌晨停運5分鐘更新系統 「易通行」待實施
涉醫院棄雙非兒 母准保釋禁離港 控方申匿名令獲批
涉醫院棄雙非兒 母准保釋禁離港 控方申匿名令獲批
假學生證優惠購電腦賺差價 警拘5人 百元誘學生供資料偽造 二手市場轉賣獲利6萬
假學生證優惠購電腦賺差價 警拘5人 百元誘學生供資料偽造 二手市場轉賣獲利6萬
Tg留言掟油彈認煽惑縱火 青年囚兩年
Tg留言掟油彈認煽惑縱火 青年囚兩年
警推的士司機「見疑即報」 籲揭涉恐涉暴疑人
警推的士司機「見疑即報」 籲揭涉恐涉暴疑人
控方三問「言論不代表自己」 何桂藍：嘥時間
控方三問「言論不代表自己」 何桂藍：嘥時間
湯家驊：禁《榮光》難上訴 政府倘敗「好難睇」
湯家驊：禁《榮光》難上訴 政府倘敗「好難睇」
鄭國漢許漢忠退聯署 鄭稱未掌事實 盼立會「文明」審中大改組
鄭國漢許漢忠退聯署 鄭稱未掌事實 盼立會「文明」審中大改組
翹英結業前4天 教局獲覆沒停辦
翹英結業前4天 教局獲覆沒停辦
蔡天鳳案押後至10月 辯方質疑 控方稱證物太多
蔡天鳳案押後至10月 辯方質疑 控方稱證物太多
居屋首日收1.23萬表 2019年來最少
居屋首日收1.23萬表 2019年來最少
施政報告將辦30場諮詢
施政報告將辦30場諮詢
教刀叉吃鮑魚 阿一屢創第一 楊貫一病逝享年90 徒弟感激不吝授藝
教刀叉吃鮑魚 阿一屢創第一 楊貫一病逝享年90 徒弟感激不吝授藝
發牌制過渡期完 1.2萬人領物管牌
發牌制過渡期完 1.2萬人領物管牌
中藥紓吸大麻者焦慮抑鬱 研究：大麻用量減七成
中藥紓吸大麻者焦慮抑鬱 研究：大麻用量減七成
張秀賢再被指不還錢 遭入稟追14萬連利息
張秀賢再被指不還錢 遭入稟追14萬連利息
大馬寬簽證 業界冀降資產年齡門檻 盼追落後搶人才 移民顧問料英加入籍更吸引青年
大馬寬簽證 業界冀降資產年齡門檻 盼追落後搶人才 移民顧問料英加入籍更吸引青年
大馬早港12年設機構搶人 舵手：與其搶不如留
大馬早港12年設機構搶人 舵手：與其搶不如留
理大外20人控集結多爭議「路過」 女生認罪8．11判
理大外20人控集結多爭議「路過」 女生認罪8．11判
和你lunch 6人認暴動
和你lunch 6人認暴動
社工起底開槍警 判緩刑繳5萬訟費
社工起底開槍警 判緩刑繳5萬訟費
車撞律政中心涉頂包 4男被捕
車撞律政中心涉頂包 4男被捕
青年墮樓亡 遺言稱被指內地洗錢
青年墮樓亡 遺言稱被指內地洗錢
大灣區GBA新聞：廣州千年帝陵 南漢康陵開放 五代十國唯一佈局完整陵園遺址
大灣區GBA新聞：廣州千年帝陵 南漢康陵開放 五代十國唯一佈局完整陵園遺址
大灣區GBA新聞：廣州4王陵 南漢佔3座
大灣區GBA新聞：廣州4王陵 南漢佔3座
灣區手記：美團拼飯 ／文：尚東美
灣區手記：美團拼飯 ／文：尚東美
【Emily】93%學生用Instagram 用fb大跌 網上調查訪709人 33%用小紅書
【Emily】93%學生用Instagram 用fb大跌 網上調查訪709人 33%用小紅書
【Emily】廉署招募調查主任 接受Year3生申請
【Emily】廉署招募調查主任 接受Year3生申請
【Emily】連日批段崇智 CY「現身」中大活動 段校長「同場」
【Emily】連日批段崇智 CY「現身」中大活動 段校長「同場」
【Emily】大館AR展 28件中學生作品亮相
【Emily】大館AR展 28件中學生作品亮相
【Emily】立會團訪杭州 鄭泳舜：港可學文旅融合
【Emily】立會團訪杭州 鄭泳舜：港可學文旅融合