【Emily】北都房協房地產科技工作室啟用

13初創企業陸續進駐

合作室由房協同數碼港合作營運，為期5年，分三批引入初創企業，每批為期18個月。今期主題有5個：工地安全、綠化物業管理、大廈外牆檢測、長者服務、建築材料防詐騙技術。做開物聯網技術嘅初創企業DefyPay，諗住運用區塊鏈唔可以篡改嘅特性，建立區塊鏈反欺詐工程系統，追蹤訂單材料由工地抽樣運送至測試實驗室，確保建材唔會被偷龍轉鳳。另一初創企業ALPHA AI研發超聲波傳感無人機，喺唔破壞建築物情况下檢測內部鋼筋混凝土結構，希望幫手解決現時樓宇老化問題。

房協行政總裁陳欽勉噚日喺中心啟用禮話，房協繼續擔當房屋實驗室嘅角色，盼將開發成果應用喺轄下出租屋邨同物業，創建優質居住環境。數碼港行政總裁任景信話北部都會區係推動創科產業發展嘅重要基地，數碼港會同房協繼續緊密合作，專注研發同智慧大廈、物業管理、智慧家居、建築科技、綠色科技等相關科技。