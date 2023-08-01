灣區手記：美團拼飯 ／文：尚東美

拼好飯操作過程類似「拼多多」，首先打開美團外賣App，在首頁功能區域點擊「拼好飯」，用戶只需要將購買的美食鏈接發送給另外一個用戶後，在規定時間內雙方完成支付，即可拼單成功。小記抱着好奇心一試，打開「拼好飯」頁面，便顯示附近正在拼單的食店，可以直接點擊參與拼單。以滬上阿姨鮮果茶為例，單獨點一杯「波波奶茶」要12元（人民幣，下同），配送費1.5元，還要買夠15元才配送，而參與美團拼單只需9.4元。

作為首次使用這個功能的小記，還享有免拼單購買一次的新人禮包，毋須找「拼友」。頁面還推薦一些新人特價的套餐，例如中國漢堡塔斯汀，一份香辣雞腿漢堡套餐，有漢堡包有一份雞塊和一杯冰檸可樂，單獨購買21元，新人只需5.9元就買到。不過極為便宜的價格引起消費者質疑其食物品質，這麼便宜的飯真的沒問題嗎？這名友人表示，今年3月才知道這個功能，平時上班也經常和同事一起拼飯。「其實選項不是很多，但是可以滿足我的需求，而且有咖啡，不過用了一段時間後價格會上漲，貴了兩三元，不過也能接受」。

文：尚東美