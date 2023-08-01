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大灣區GBA新聞：廣州千年帝陵 南漢康陵開放 五代十國唯一佈局完整陵園遺址

【明報專訊】「北亭村有個劉皇塚」，這說法在廣州番禺小谷圍島流傳已久。2003年，廣州市文物考古研究所配合廣州大學城建設工程，意外發現了五代十國時期南漢開國皇帝高祖劉岩的陵墓康陵，以及烈宗劉隱（劉岩兄長）的德陵。經多年考古發掘及保護與展示工程，其中康陵於今年6月10日正式對外開放，康陵也是中國現有五代十國時期唯一佈局完整的陵園建築遺址。

明報記者 司徒聰穎

康陵遺址位於南漢二陵博物館西側的康陵路，從博物館南門步行5分鐘可達，其外觀是白綠兩色的建築，現時可通過廣州考古或南漢二陵博物館微信公眾號免費預約參觀，每天預約名額為1000人。

進入康陵展廳，映入眼簾的便是猶如「蒙古包」般的陵台和地下建築玄宮。由於對墓室的保護及防氧化需要，玄宮內部不對外開放。展廳兩側配套了架空的參觀廊道，透明的玻璃欄柵將遺址包圍，觀眾可360度圍繞觀賞陵台地表結構；廊道還設有介紹遺址歷史、發掘過程，以及出土文物等文字展板。在參觀前，觀眾亦可到展廳左側的多媒體展播區，觀看關於康陵的歷史故事及玄宮內部結構的影片。

南漢開國皇帝劉岩陵墓

南漢為五代十國時期「十國」之一，康陵為南漢開國皇帝高祖劉岩的陵墓。陵園坐北朝南，整個陵園範圍南北長約160米，東西寬約80米，面積達1.38萬平方米，南北高差達15米，主要由陵墓（玄宮）及地上建築（陵台）、四周的圍垣（神牆）、角闕和陵門，以及陵門南面的廊式建築組成。由於墓室多次被盜，前後有北宋至明清時期的盜洞7個，劫後餘存的完整器物很少，多為殘片，主要出土於盜洞填土和中後室，以瓷器、釉陶器和玻璃器數量最多。

康陵是中國考古發掘史上，五代十國時期唯一佈局完整的陵園建築遺址。2003年3月至2004年10月，配合廣州大學城建設工程，廣州市文物考古研究所對小谷圍島展開全面考古調查勘探和搶救發掘，分別在北亭村的青崗和大香山發現了五代南漢德陵和康陵，兩者相距約800米。康陵與德陵並稱南漢二陵，獲評為「2004年度全國十大考古新發現」，2006年被國務院公布為全國重點文物保護單位，2011年被列為廣東省首批大遺址項目。2016年1月，康陵遺址保護工程啟動，採取了主體加固、上蓋保護設施等多種手段，使其免受自然侵蝕和人為破壞。

相關字詞﹕康陵 番禺 劉皇塚 南漢二陵博物館 大灣區

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