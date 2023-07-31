上年度投訴3723宗 9.7萬人被拖供款 積金局討回1.5億

發35萬付款通知書 票控268宗

積金局在最新年報臚列局方在該年度的主要工作及財務報告。積金局指出，全港1090萬個強積金帳戶中，有290萬個的強積金按預設投資策略的規定投資，佔整體帳戶約26.8%，總資產894.4億元；另有6.8萬個可扣稅自願性供款帳戶，總供款額為85.9億元。

年報顯示，截至今年3月底，強積金平均基金開支比率為1.33%，較2007年12月引入基金開支比率時的2.1%下降。此外，本港自2000年成立強積金制度以來，扣除費用後，截至3月底的「年率化淨內部回報率」為2.7%，惟最近兩個年度的年率化淨內部回報率均為負數，2021至22年度為-8.2%，2022至23年度為-5.9%。

積金局2022至23年度收到3723宗投訴（較上年度多10.1%），當中3066宗的投訴對象是僱主，佔整體約82%；強積金受託人及服務提供者佔568宗，其餘是強積金中介人及職業退休計劃管理人等。投訴內容主要涉及僱主拖欠供款（2841宗）、沒有安排僱員參加強積金計劃（1151宗）等。