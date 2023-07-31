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院舍研增「高級保健員」職系 林正財：專業化留人才

【明報專訊】安老和殘疾院舍長年人手短缺，社署本月成立院舍康健服務人手檢討督導委員會，出任主席的行會成員林正財接受本報專訪表示，政府委託的顧問將檢討院舍前線職系人力配置、資歷要求和晉升階梯，盼推動院舍專業化，以吸引更多人入行和留下，包括研究在保健員一職之上增設「高級保健員」新專業職系，顧問報告目標明年底出爐，倘決定設新專業職系，將需立法監管。他說隨着推動樂齡科技和醫社合作，需更多院舍專業人才，檢討工作對業界是重要里程碑，「不止帶動人力，而是推動院舍專業化」。

顧問報告擬明年底出爐

獲邀出任委員會主席的前安老事務委員會主席林正財表示，過往協助制訂安老業資歷架構，羅列200多個需掌握的能力單元，以反映院舍工作具專業性，而資歷級別分4級，分別是無經驗的護理員、受訓後的護理員、保健員，而第4級則與登記護士相若，惟未有清晰職系；他指顧問將探討需否建立新專業職系、亦即政府提出的「高級保健員」，「希望顧問可給更好的名，專業性更強」；顧問亦將檢視與其他專業人員的分工，例如探討高級保健員能否代護士做預防或處理壓瘡等護理工作。

缺專業晉升階梯 員工多轉投醫院

林指，政府推出的青年護理服務啟航計劃雖吸引年輕人入行，但他們即使有心發展，卻缺乏專業階梯晉升，「做到保健員已行人止步」，結果不少人改讀登記護士或註冊護士課程，轉投醫院，安老院變為協助醫院培訓人才的「少林寺」。他說，「院舍長遠要走落去，需要專業系統，希望前線員工發展專業路徑」，冀年輕人看到前景並願意留下，「藉住職業訓練一級級升上去」。

他想像高級保健員屬多技能專業職系，懂得院舍護理和照顧工作，亦掌握護士、社工、復康範圍技能，「以至做協調工作得心應手」，他深信院舍運作愈趨專業，隨着近年引入樂齡科技、推動遙距醫療和醫社合作，需很多院舍專業人才，不能停滯於廿年前對院舍的思維，「舊有人才配置會窒礙院舍發展」。他舉例，若立法會通過有關預設醫療指示的條例草案，高級保健員在晚期照顧可擔任重要角色，憑前線經驗和跨專業知識，更易與家人溝通，協助長者做最好決定。

林稱委員會本月已召開首次會議，顧問將蒐集數據，以面談、問卷、焦點小組等形式收集業界、專業團體、院友和家人等持份者意見，報告目標明年底出爐，「已提醒顧問我們不是想要天上建議，希望落到地、收到一份actionable（可行）計劃」。

他強調，設立新專業職系與否視乎顧問研究結果，需有數據支持及證實可行；設新專業職系亦需法律支持和監管，要修改《安老院條例》甚至立法，像護士有註冊條例和監管機構。

料框架續數十年 「每步小心好過錯」

有議員質疑檢討需時太長，他承認落實建議需時，亦冀業界明白這非容易工作，形容一旦設立新專業職系，將迎來翻天覆地改變，「這是安老業和院舍重要里程碑，我寧願小心每一步走得對，好過倉促做錯決定」，料檢討框架維持數十年，方向正確最重要。

林正財相信報告亦將折射院舍未來發展方向，「長遠提供基本照顧定走向專業化？如何幫助長者同殘疾人士？是否能愈住愈好而非在院舍等到離世？」他形容檢討是踏出重要一步，往後將引發連串改革推動院舍專業化。

明報記者 陳柔雅 郭曉欣

相關字詞﹕社署 院舍康健服務人手檢討督導委員會 林正財

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