明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「為優良教育」棄雙非兒 母抵港被捕 社署稱將與母商福利建議 男孩續暫住兒童院

【明報專訊】12歲「雙非男童」陳泓儒早前被37歲母親遺棄在廣華醫院急症室，警方其後與其母取得聯絡。陳母前晚入境香港時被捕，警方調查後暫控「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，今在九龍城裁判法院提堂。據悉，母親稱她以為兒子在港可獲更優良教育。社署稱社工會與男童母親商討，為男童制訂合適的福利建議。

據了解，男童7月18日隨母親由江西來港，入住佐敦道嘉應賓館；同月21日到廣華醫院急症室，陳母教兒子向護士稱被遺棄，遺下男童後隨即返回內地。男童目前由屯門兒童及青少年院照顧，警方早前為他申請「照顧或保護令」，8月18日在九龍城裁判法院再訊。

事隔10天 消息：母稱等簽證

據悉警方事後聯絡陳母，得悉她是內地遊客，她稱從他人口中得知兒子在港可獲較優良教育，信以為真，故將兒子遺棄，其後返回內地。消息稱，陳母曾向警方表示願返港，但簽證約需10日，至前晚約10時半乘高鐵抵港後被捕。

兒童權利倡議者、兒童權利委員會前主席雷張慎佳向本報表示，照顧或保護令是將兒童的監護權由父母或照顧者暫時轉移到社署署長或授權者。至於何時交回父母或照顧者，她說要小心處理，並要以兒童最大利益為依歸，「唔可以隨意交番返去」，尤其跨境個案需要跨境合作。

被問到兒童不願回到照顧者下的做法，雷張慎佳指出整個調查期間兒童的參與是非常重要，但部分個案的兒童會「保護」父母，故當局須審慎處理，評估兒童能否清楚明白情况及適當表達意願，而有關工作一般由心理學家及警方等人士進行。

社署發言人回覆查詢時稱，社署社工會與男童母親商討，為男童制訂合適福利建議供法庭考慮；男童須繼續根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排裁決。

執業律師蘇文傑稱，兒童一般會先在警方看管下錄口供，如他已清楚表達情况，法官亦接納其口供，兒童便毋須出庭，但如果父母不承認控罪，兒童便會成關鍵證人，屆時或會安排非公開的內庭聆訊，兒童會以視像形式或在屏風後作供。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

院舍研增「高級保健員」職系 林正財：專業化留人才
院舍研增「高級保健員」職系 林正財：專業化留人才
檢討「不覺太遲」 稱今屆政府有天時地利人和
檢討「不覺太遲」 稱今屆政府有天時地利人和
上年度投訴3723宗 9.7萬人被拖供款 積金局討回1.5億
上年度投訴3723宗 9.7萬人被拖供款 積金局討回1.5億
翹英教育全線結業 家長問退款無門
翹英教育全線結業 家長問退款無門
有員工稱已欠薪兩月 擬求助勞處追討
有員工稱已欠薪兩月 擬求助勞處追討
經營43年業主收舖 北角「幸福辦館」結業
經營43年業主收舖 北角「幸福辦館」結業
談抗疫得失：疫苗產速空前 市民猶豫未解 兩將：綢繆另疫 加緊研藥游說打針
談抗疫得失：疫苗產速空前 市民猶豫未解 兩將：綢繆另疫 加緊研藥游說打針
劉宇隆：SARS學懂戴口罩 新冠學懂信任疫苗
劉宇隆：SARS學懂戴口罩 新冠學懂信任疫苗
指專家意見未必一致 政府應多方聆聽接納
指專家意見未必一致 政府應多方聆聽接納
甯漢豪：逾千幢舊樓 屋宇署介入維修
甯漢豪：逾千幢舊樓 屋宇署介入維修
魯班選舉推動青年投身 28歲女工程師脫穎
魯班選舉推動青年投身 28歲女工程師脫穎
精神病院友「有條件釋放」 料不涵嚴重自殺傾向不能自理者
精神病院友「有條件釋放」 料不涵嚴重自殺傾向不能自理者
少年偷匙爆竊同學家 刀傷撞破戶主 曾訪寓所 疑趁同學外遊攜刀作案
少年偷匙爆竊同學家 刀傷撞破戶主 曾訪寓所 疑趁同學外遊攜刀作案
駐港大經管學院深圳校區 企業：需轉讓股權
駐港大經管學院深圳校區 企業：需轉讓股權
高中生港大實習5天 偕博士生研腦退化
高中生港大實習5天 偕博士生研腦退化
調查指劏房氣溫超室外 團體倡津貼基層應對
調查指劏房氣溫超室外 團體倡津貼基層應對
私家車自炒揭藏冰毒 司機涉3罪被捕
私家車自炒揭藏冰毒 司機涉3罪被捕
戶主返港見窗撬 揭200萬財物失竊
戶主返港見窗撬 揭200萬財物失竊
初創上門驗眼配眼鏡 方便弱勢社群
初創上門驗眼配眼鏡 方便弱勢社群
業餘創業 降低風險
業餘創業 降低風險
大灣區GBA專題：佛山育苗十數夏 港人蘭業終開花 早年消費力低需「燒錢」 今生意一年勝一年
大灣區GBA專題：佛山育苗十數夏 港人蘭業終開花 早年消費力低需「燒錢」 今生意一年勝一年
大灣區GBA專題：疫下滯銷「行家蝕到癱癱腰」 直播賣花轉危為機
大灣區GBA專題：疫下滯銷「行家蝕到癱癱腰」 直播賣花轉危為機
大灣區GBA專題：每育新品 即在英登記「出世紙」
大灣區GBA專題：每育新品 即在英登記「出世紙」
【Emily】收高球場 何君堯扯到黑暴仇富 話上屆政府「被帶風向」今屆難推翻
【Emily】收高球場 何君堯扯到黑暴仇富 話上屆政府「被帶風向」今屆難推翻
【Emily】資優學苑年辦逾300課程 育創科獎得主
【Emily】資優學苑年辦逾300課程 育創科獎得主
【Emily】A4聯盟考察灣區 楊永杰倡准醫療券買內地醫保
【Emily】A4聯盟考察灣區 楊永杰倡准醫療券買內地醫保
【Emily】霍啟剛：查過晒國歌 亞運必冇事
【Emily】霍啟剛：查過晒國歌 亞運必冇事
【Emily】專業女性選舉 包山后金盈等8人奪獎
【Emily】專業女性選舉 包山后金盈等8人奪獎
【Emily】同千人跳舞慶回歸 劉震：展現港魅力
【Emily】同千人跳舞慶回歸 劉震：展現港魅力