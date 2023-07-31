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港聞

港聞二

調查指劏房氣溫超室外 團體倡津貼基層應對

【明報專訊】葵涌劏房街坊會發布調查稱，7月劏房室內最高氣溫平均達35℃，高於天文台期內的全港平均最高氣溫32.9℃。有劏房戶表示，暑熱影響睡眠質素，亦影響子女成長；團體建議政府透過關愛基金津貼基層。

葵涌劏房街坊會本月3至23日就暑熱天氣向20名葵青區不適切居所住戶做調查，其間向調查對象派發溫度計，記錄居所每日溫度及濕度，其中8名受訪者為劏房戶、3名為天台屋住戶、7名平台劏戶戶、1名工廈住戶及1名閣樓住戶。調查發現，平台僭建劏房及天台屋平均氣溫較一般劏房高出1.6℃，有受訪平台僭建劏房戶在大暑前室內錄得39.3℃，冷氣下同感炎熱。

有憂礙女兒成長嘆難眠

有指業主裝三級效益冷氣

住劏房10年的街坊阿華稱，住所滲水嚴重，室內濕度及溫度高，加上正讀中五的女兒患濕疹，需每日開冷氣。她非常擔憂女兒在惡劣環境成長，「瞓覺對我哋嚟講係一種『奢樂』……我連躺平嘅空間都冇」，冀政府能協助其家庭「睡安樂覺」。一家四口住劏房的街坊陳女士（化名）表示，劏房由業主安裝的冷氣機屬三級能源效益，耗電量高，電費負擔增，夏天電費每月平均2000元。她期望政府派人檢查劏房戶家居電器，協助更換節能電器。

組織提出多項建議，包括政府應透過關愛基金提供時限性酷熱天氣津貼、定期檢討「租務管制」、完善簡約公屋及公屋政策等。

相關字詞﹕葵涌劏房街坊會

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