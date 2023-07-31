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港聞

港聞二

高中生港大實習5天 偕博士生研腦退化

【明報專訊】生物科學是未來發展的重要學科，保良局羅氏基金中學安排3名高中資優生今年暑假到港大醫學院實習，與博士生一同研究腦退化症。有份實習的梁同學表示，初小已對科學深感興趣，認為做實驗能得到解答、滿足好奇心，因此她已隨學校參加不少科學比賽，明年更有機會到歐洲參與基因工程比賽，而暑期實習讓她有機會與博士生一同研究，學習比中學課程更進階的知識，希望上大學後繼續研究科學。

為期5天的暑期實習以神經退化為主題，同學可透過動物解剖等實驗理解大腦運作及腦退化症病理，例如以斑馬魚模擬一個手術，了解手術後免疫細胞傳送至大腦的原理。港大生物醫學學院副教授鄭傳忠為實習課程提供實驗室，稱「訓練科學家，他要識得問問題」，雖未必每個學生都想做科學家，但希望實習可培養他們的科學精神，若能繼續培訓未來科學家，將對香港有重大貢獻。

生物科技成初中校本課程 校長冀助學生成科學家

保良局羅氏基金中學校長孫嘉俊指出，基礎課程與資優課程為連貫訓練，在學校實驗室配套下，對科研感興趣的同學能有機會接觸更高層次訓練，幫助他們日後成為科學家；資優課程主要在現有課程上增潤，例如初中的課程相對普及化，讓同學在課後時間學習設計實驗，高中則會以科學研究的模式學習。

對於設立生物科技為初中校本課程，孫嘉俊表示初中生選科方向未受DSE限制，亦正是對世界仍充滿好奇的年齡，是最適合讓同學摸索的時期。

孫續稱，學校一直重視同學發展，提供不少資源機遇，並以認同與鼓勵讓他們感受成功感，對自己更有信心，而該校近年設立兩個新實驗室，更於每年揀選3至5名對科學有濃厚興趣的同學參與該暑期實習，讓他們體驗最先進儀器、做更高階實驗。

相關字詞﹕保良局羅氏基金中學

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