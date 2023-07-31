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港聞二

駐港大經管學院深圳校區 企業：需轉讓股權

【明報專訊】香港大學經管學院深圳校區去年竣工，為部分碩士、博士及高層管理課程提供授課場地，並設創業基地「元創谷」，標榜「免租金」為初創企業提供辦公室、企業諮詢與培訓服務、港大科研資源對接等。不過有進駐企業負責人透露，簽約條件之一為轉讓2%至5%永久股權。港大並未回覆預期收益，稱創立「元創谷」並非純粹從商業角度出發，合作模式亦按進駐企業的發展階段而定，難一概而論。中心迄今有10間高科技或生物科技企業進駐。

港大：「元創谷」非純商業出發

港大與深圳市福田區人民政府2021年簽訂合作協儀，創立港大經管學院深圳校區，去年8月建成。校區內設有教學中心、六大戰略研究所及「元創谷」。當中元創谷歷經3輪招募、接獲180多個申請，迄今批核10間企業進駐。深圳中心主任鞠子謙稱初創企業大多可在一兩年內發展成熟，初次進駐限期一年，將視企業發展狀况決定是否續約一年。她補充，元創谷為深圳市政府的重點孵化空間，政府有時會推薦優秀企業，但「不會好強勢，要求你收」；相應元創谷亦會揀好項目供當局參考，審核階段不會刻意迎合市政府發展需要。

進駐免租 稱市政府曾薦企業

至於元創谷與企業合作模式，鞠子謙稱其他創業基地普遍會收租才提供場地，「但我們全部免費，不收任何錢，希望他們（企業）初期發展得好」。

不過，進駐公司「元物元」聯合創始人許立達透露，簽約條件包括轉讓2%至5%永久股權予港大，並不涉及後續收益分成。多於一間進駐企業確認，港大有同樣要求。

港大回覆本報查詢元創谷要求轉讓永久股權之目的、預期收益時說，創立元創谷目的非從商業角度出發，與進駐企業的合作模式亦按企業發展階段而定，較難以單一模式定論。

此外，深圳校區內教學中心將為經管學院的部分課程，包括工商管理學博士、在職MBA大灣區（香港深圳）工商管理學碩士、MINI-MBA（創業管理）等課程提供面授課堂，以內地生為主，當中在職MBA大灣區 （香港深圳）模式的課程，兩年學費為51萬港元。

相關字詞﹕港大經管學院

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