少年偷匙爆竊同學家 刀傷撞破戶主 曾訪寓所 疑趁同學外遊攜刀作案

戶主負傷制服報警 傷重送院

揭發事件的64歲朱姓男戶主，據悉為裝修工，身材健碩；事發後左胸有一處3厘米闊、7厘米深刀傷，經救護員即場包紮後由救護車送院治理，至截稿前情况嚴重。據了解，被捕15歲少年姓蔡，右眼、鼻及背部受傷，被黑布蒙頭由警員陪同送院，情况穩定。據悉，少年準備升讀中五，經常沉迷打機，與戶主女兒為舊同學關係，以往曾到訪涉案寓所。

事發前晚11時許，戶主返回麗閣邨麗蘿樓10樓寓所，發現一名少年在單位爆竊，兩人糾纏期間，少年從背包取出一把長約20厘米軍刀刺向戶主胸部，戶主其後負傷將少年制服報警。警員帶備盾牌及穿上戰術背心登樓調查，並翻查閉路電視片段。初步相信少年利用鑰匙開門入屋，警方暫以「嚴重入屋犯法罪」拘捕他，案件由深水埗警區重案組第一隊跟進。

據了解，少年早前偷去舊女同學鑰匙，得悉她離港外遊，遂利用鑰匙企圖爆竊，惟男戶主未有與女同學同行，撞破事件，不排除少年企圖偷走遊戲機及搜掠財物。

本報記者昨早重返麗蘿樓涉案單位，單位的鐵閘及門口留有探員掃取指模的痕迹，單位內有女子應門，對方表示「唔係好了解，要等警察調查結果」。