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港聞二

【Emily】收高球場 何君堯扯到黑暴仇富 話上屆政府「被帶風向」今屆難推翻

【明報專訊】政府計劃收回部分粉嶺高球場土地（舊場）事件，掀起好大爭論。立法會議員何君堯日前去高球場晨操兼拍片（圖），就提出收地建屋建議嘅質疑，何律師仲將事件扯到同2019年反修例事件有關，話收地係因為2019年「黑暴」，有人激發社會矛盾，形成「憎人富貴厭人貧」嘅思想，若此思想喺別有用心、濃厚政治色彩嘅人身上，佢哋係「寧為玉碎，不作『古玩』全」、「將你嘅家當打爛佢」。

有網民批為有錢人發聲

何君堯以「古董陶瓷」比喻，話𠵱家差咁啲泥沙同磚仔做勞作，但有人話事急，所以將手上嘅古玩敲碎，磨成沙同石塊用嚟做住勞作先，形容呢種做法「反智」。何議員又話，上屆政府某啲官員或一啲諮詢委員會「唔小心地被人帶咗風向」而作出收地決定，但若今屆政府推翻上屆政府嘅決定「就好似唔似樣」。

何律師嘅片引嚟大批留言，唔少人表示支持何，但有唔少認證為「頭號粉絲」嘅支持者今次同佢唱反調，有網民話「這個高球會，如果可以把收會員的入會金。全部拿來幫下D（啲）貧苦大眾就好啦」；有網民話何係為咗班有錢人而發聲，「唔覺得你（何）都有咩政治智慧」。另有人留言得到唔少like，指「土地本身就係政府 點解收返都咁困難，咁大笪地方淨係畀啲權貴用黎（嚟）玩樂，香港星（升）斗市民點會得到安居樂業，中央政府擔心香港市民冇地方住搞到要住劏房係正確，實在太多權貴霸佔土地」。

睇番資料，何君堯曾就政府研究收回高球場動議投下反對票。

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