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港聞二

精神病院友「有條件釋放」 料不涵嚴重自殺傾向不能自理者

【明報專訊】精神健康諮詢委員會上周討論檢討「有條件釋放」，政府其後提出擴大其適用範圍，至涵蓋有暴力行為或傾向的自願入院精神病人。醫衛局副局長李夏茵昨透露，政府傾向不將釋放令涵蓋有嚴重自殺傾向，或欠缺自理能力的精神病友，因憂慮會導致病人「匿埋」不願求醫，冀從增加現有配套入手。政府另擬於地區康健中心推出精神健康篩查，她稱冀先推慢病共治計劃，故須調整精神健康篩查時間表，目標明年初會有試點篩查。

李夏茵：憂病人「匿埋」不求醫

醫衛局數據顯示，過去5年獲批撤銷釋放令者平均持令7.5年。李夏茵昨於無綫節目《講清講楚》稱，暴力傾向病人返回社區後，需長時間評估適應力、藥物、自理能力及家庭配套，「不能看他3個月就覺得ok」，相信一至兩年覆核一次是穩妥，並預計自願入院者持令時間將與現時相若；她稱新增定期覆核機制主要幫助不知悉覆核途徑的病人，或能稍稍縮短持令年期。

為監察服藥 傾向使用針劑

至於醫管局將研究如何監察持令病人服藥，她指政府傾向使用針劑藥物，因較易觀察，惟非全部藥物均適用，且部分病人抗拒打針，故須視乎病人情况，包括考慮病情、以往有否準時服藥等。

阮淑茵：覆核機制助釋放人手

精神健康諮詢委員會委員、社協幹事阮淑茵稱，定期覆核機制理應能縮短持令時間，為醫療和社區服務人手鬆綁，讓資源撥予更有需要病人。

另一委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱認為，現時醫管局團隊秉持「甩得就甩」方針，盡量減低病人持令時間，相信新機制不會大減持令時間；至於每兩年覆核一次是否合適，他認為政府長遠冀修例，相信政府擬定兩年期限是為將來法律可「寫鬆些」，避免硬性規定一個過短年期。

慢病共治 康健中心7區先上馬

至於慢病共治計劃，李夏茵前日稱設有地區康健中心的7區將為計劃「打響炮」。醫衛局昨回覆本報時補充，全港18區將同時推行計劃，市民可於11月登記，設有康健中心的地區人手較充裕，可隨即開始健康評估及配對醫生，設康健站的其餘11區則隨後實行。

相關字詞﹕慢性疾病共同治理計劃 有條件釋放 李夏茵 精神健康 精神健康諮詢委員會 醫務衛生局

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