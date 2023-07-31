甯漢豪：逾千幢舊樓 屋宇署介入維修

900幢未聘人強檢 將收警告信

甯漢豪形容，最近多宗舊樓塌石屎及批盪事件，是對業主及政府一個「好好嘅提醒」，提醒業主和政府要加緊工作，做好樓宇維修。她稱屋宇署會加強執管，敦促業主履行維修責任及做好修繕工作，同時會協助有需要的業主，「對於一些有心希望做好的業主，他們無論在技術上、資金上可能都需要一些支援」；她透露已有約1000幢狀况緊急的樓宇由屋宇署介入進行工程，惟樓宇維修過程需時以月計，屋宇署會不時向公眾交代進展。

就屋宇署早前指已向約2700幢樓宇發出強檢令，她補充，當中約1800幢已委任檢驗人員，署方會敦促有關業主盡快開展工程，如業主仍無迹象開展工程，署方今年底或會提出檢控。至於餘下逾900幢樓宇強檢令已過期，但業主仍未委任檢驗人員，她指屋宇署會陸續向有關樓宇業主發警告信，亦會在巡查期間視乎情况決定介入與否，若發現樓宇出現緊急情况，署方有責任即時修繕，再交由業主承擔相關費用。

情况緊急會即時介入 業主承擔費用

被問及署方如何跟進「三無大廈」，甯指大廈管理屬民政總署工作，惟近日樓宇失修問題也是機會讓局方將樓宇維修和大廈管理兩個議題結合處理。她指發展局往後會與民政及青年局加強協作，以協助業主籌組業主立案法團。