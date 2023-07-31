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港聞

港聞二

劉宇隆：SARS學懂戴口罩 新冠學懂信任疫苗

【明報專訊】新冠疫苗曾被視為抗疫曙光，惟儘管政府大力「谷針」，推動長者和兒童接種仍面對困難。時任政府專家顧問劉宇隆形容本港抗疫工作中規中矩，雖然政府已「搏晒命」，惟疫苗猶豫源於民眾對政府不信任，政府須更公開透明才能取信於民。身兼衛生署疫苗可預防疾病科學委員會主席的他說，疫苗游說仍有改善空間，做得不足，他自己應負全責，解說須更淺白易明，又說港人2003年SARS學懂戴口罩，期望今次經歷新冠能學習信任疫苗。

疫情高峰遇濕疹發作

樂助「比自己辛苦10倍的人」

本港2021年初引入兩款新冠疫苗，劉宇隆自此成為疫苗接種推手。他接受本報專訪時憶述，疫情期間不時接受電台訪問，他會清晨五六時起牀準備，先閱讀所有報紙和政府公布的資料，再在「貓紙」寫下論據，以便在節目解說；其餘時間亦有記者和家長來電，高峰時每日接廿多次電話。他有感已盡力解說，「你講到給100個人聽，那100個人有20個人轉心肯打針，可能就救了那20個人」。

事過境遷，劉宇隆自覺仍有進步空間，認為解說不能太累贅和複雜，要抽取較易理解的兩至三點，才能說得淺白。他印象最深刻是政府最初視疫苗為防感染工具，後來「可能我講得多，特首也聽到，知道打針是預防感染後的重症和死亡」，隨後政府宣傳策略改變。不過他認為市民拒打疫苗源自信任問題，建議政府更公開透明，加強解說，並要知道其「長短板」在何處，才能對症下藥。

各部門內部檢討 未知邀專家否

劉憶述第五波疫情高峰，其濕疹「衰到你唔信」，「那時我帶住頂帽，還是（弄得）成地都是頭皮。我由這裏（頭頂）紅到落腳趾，好似被火燒」，其後向中醫求診調理身體，情况才改善。他曾言被嘲「所謂的專家」仍感值得，至今仍覺無悔，他說自己身為醫生，資源和知識遠比基層市民優厚，須肩負社會責任幫助「比自己辛苦10倍的人」。

劉指第五波疫情慘况揭示本港安老、房屋政策等問題，須加緊處理。他得悉政府各部門有內部檢討，惟不知會否邀請專家參與給予意見。被問到下次疫情會否繼續以政府專家身分參與抗疫，他笑言那時或許已是百年後，但他相信今次抗疫培養了新一代醫學專家接棒。

相關字詞﹕新冠疫苗 劉宇隆 新冠疫情

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