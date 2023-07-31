談抗疫得失：疫苗產速空前 市民猶豫未解 兩將：綢繆另疫 加緊研藥游說打針

明報記者 張逸羲

孔繁毅：安老人手問題須檢討

第五波後撤防可更快

本港廿年間先後經歷SARS和新冠疫症，孔繁毅形容兩次感受截然不同，本港應對SARS可謂束手無策，且當年他只是初出醫學院的專科受訓醫生，能做的事情有限；10多年後作為港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授，藉當年經驗，2020年初便自動請纓照顧新冠病人，「撩鼻、留口水、抽血都是自己做」，冀以身作則鼓勵同僚，至疫情中後期改為統籌角色，每次巡房絞盡心思調整治療方案，盡量減低病人痛苦。

Omicron風暴突顯未有效谷針

孔繁毅稱本港抗疫整體做得不錯，唯獨第五波疫情席捲院舍，Omicron變異病毒株如同「完美風暴」（perfect storm），侵襲大批最需要卻沒接種疫苗的長者，突顯未能有效推動接種的後果，更暴露安老政策、內科病牀和人手短缺等問題，統統是要檢討和改進之處。

疫情改變港人生活，對作為一孩之父的孔繁毅亦然。他稱抗疫期間「無假放」，感激同為公院醫護的太太並肩作戰，惟難免少了時間陪伴家人，尤其是準備升中的兒子。談起兒子，他嘴角總不自覺上翹，他期望有參與田徑和足球隊的兒子，在運動場的所學所想能轉化為人生道理，故閒時會一起看足球比賽、玩足球電子遊戲《FIFA》，藉此了解兒子。將來兒子會行醫嗎？孔笑稱「他現在都是踢波多」，未知會如何選擇，但為父只有一個要求：「揀他鍾意做的事，行他鍾意行的路。」

下場疫症或同樣歷時3年

抗疫路走了多久，社會便停擺多久。孔繁毅稱新冠病毒變化大，世界即使只能追落後，但疫苗和抗病毒藥研製速度已非常快，「以往不會見到半年至一年就完成三期臨牀（試驗）」，因此本港3年防疫限制是有需要。但他稱，本港去年經歷第五波高峰後有條件加快放寬防疫，「當然我們現在去講很容易，當時去判斷是難的」。

攻XBB新病株 噴鼻疫苗研改成分

孔繁毅認為醫學界須加快研製針對所有冠狀病毒的疫苗及抗病毒藥，及更廣泛應用mRNA疫苗等新技術，並要研究新冠病毒在人類及動物體內變化，預測下款流行病毒株。港大與內地研發的「衛活苗一號」噴鼻式新冠疫苗已在內地獲批緊急使用，他稱未來半年至一年會研究轉換疫苗成分，以針對XBB等新病毒株，冀日後在港註冊使用。