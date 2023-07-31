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經營43年業主收舖 北角「幸福辦館」結業

【明報專訊】有43年歷史、位於北角錦屏街的「幸福辦館」因業主收回舖位，今天最後一日營業。老闆娘施太向本報表示，業主僅在兩個月前以掛號信通知不續租，安排突然，感很可惜和不捨。她憶述辦館一直是街坊的聚腳地，下午偶然與街坊打麻將，晚上亦是上班族收工後的休憩處，更有新人因店名「幸福」前來拍婚紗照。

保存七八十年代裝潢 上班族街坊聚腳地

幸福辦館由施太的叔伯創立，因位於幸福大廈而命名。辦館售賣洋酒和香煙為主，店內維持七八十年代裝修，包括老花瓷磚、三葉吊扇、玻璃櫃等。施太與丈夫約30年前接手打理，她對結業感可惜，亦不捨街坊熟客。

辦館由早上7時營業至午夜12時，施太指以前店舖會製麵包，很多上班族和學生會購買，下午與麵包師傅稍作休息，更會在店內與街坊打麻將。後來員工退休，辦館只賣洋酒、飲品和香煙，但晚上繼續是上班族收工後的休憩處，施太說：「好多人收工後嚟買酒，有啲買包檸檬茶，坐低飲完放鬆晒先返屋企。」

施太指太突然，難全部賣出店內價值逾80萬元存貨。合作多年的供應商願收回部分煙酒，未能退回的則平賣益街坊。她說不少街坊都把握最後機會，「個個幾支幾支（洋酒）咁買，有啲都要幾百蚊支」。她預計難全部清貨，損失約6位數字。

街坊吳先生表示已光顧30多年，對結業感不捨，最難忘已停賣的麵包；他說常常與老闆閒聊，有人情味。鄰近商店「活一鮮」亦在社交平台發文表示辦館多次提供「救命水」，「口渴買嘢飲，肚餓口痕買杯麵，無碎銀要幾多唱幾多」。

相關字詞﹕北角 老店 幸福辦館

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