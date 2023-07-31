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港聞二

翹英教育全線結業 家長問退款無門

【明報專訊】在港九設有5間分校的教育中心翹英教育（Brilliant Education）宣布結業，大批家長要求退回預繳的學費，亦有員工追討欠薪，截至昨日有逾500人加入「翹英苦主」WhatsApp群組。有家長稱花近8000元為女兒報讀40堂暑期課程，惟女兒只上了7堂，昨到分校查詢無門。教育界立法會議員朱國強稱，如教育中心一次過收取數月學費屬不合法。此外，翹英教育其中一間分校位於何文田廣場，惟教育局根據紀錄指該址沒有以「翹英教育」為名的註冊學校。

何文田分校無註冊紀錄 教局：按機制處理

海關回覆稱，截至昨午5時接獲119宗相關舉報，已立即安排專責隊伍跟進，如發現涉及違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。警方稱，截至上周六（29日）下午接獲兩宗相關報案，家長稱未能取回預繳費用，案件暫列作雜項處理。消委會昨稱接獲一宗投訴。

海關：接119宗舉報 倘違商品說明會執法

翹英教育上周傳出結業，至上周六在分校貼告示，稱「已完成歷史任務」，即日起關閉，惟未有交代原因。在康怡分校，家長均對結業感突然，其中譚先生表示花了近8000元報40堂暑期課程，女兒僅上了7堂，他稱早聞導師投訴被欠薪而拒授課，負責人當時安撫家長，澄清非支薪問題，不料突然結業。家長黃先生稱，女兒在教育中心補習近一年，早前曾聞導師被拖薪已覺異樣（見另稿），未料中心最終倒閉。

朱國強：一次收數月學費不合法

朱國強表示，家長為子女報讀坊間教育課程時，除留意教育中心是否持牌，亦宜按月繳費，若中心一次過收取數個月學費屬不合法。朱又認為教育局作為發牌者，應加強教育中心營運期間的監管，而非接獲投訴才處理；他又關注中心銷售手法，「是否明知結業仍慫恿家長交更多學費？預先報多幾個月課程？」他稱家長可向警方、教育局、消委會等求助。

教育局提醒，市民報讀私校課程時，應注意按月繳交學費，以及保留費用收據，需要時作為要求校方退回課程費用的依據。

「翹英教育」在小西灣、柴灣、筲箕灣、太古及何文田設分校，惟局方昨回覆稱，何文田廣場沒有名為「翹英教育」的註冊學校，局方亦無收到何文田廣場註冊學校結束營辦通知或求助。教育局稱，關注有關情况，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制處理。

相關字詞﹕朱國強 商品說明條例 翹英教育 教育局

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