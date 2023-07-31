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港聞二

大灣區GBA專題：每育新品 即在英登記「出世紙」

【明報專訊】每培育一個新品種蘭花，施梃灝都會在英國皇家園藝學會（The Royal Horticultural Society）登記，登記後便會有證書，如同身分證一樣，證明該品種由他培育出來。上個月施梃灝又登記了一款以其洋名Wilson命名的蝴蝶蘭新品種「永恆寶石」（Phalaenopsis Wilson Eternal Jewel），「若是沒有人登記過，我們就會給他起名，自己的小朋友自己命名，畢竟用了幾年時間才培育出來」。

眾多由他培育的品種中，「香妃」最好賣也最有紀念價值，「剛來內地時主推這個品種，本來是用英文名，但是當時幫我賣花的人覺得難記，就改名為香妃，當時我還覺得這個名字很土」，施梃灝笑說，「2009年開始賣到現在，每一年都會有它的後代出現，它已經不知道做了第幾代的太奶奶了」。

珍奇類「棵棵唯一」 兄弟不同樣

此外跳瓣系列也很受歡迎，「例如小魔女紅白瓣，每次開出來的花瓣都是紅白跳色，很活潑，所以叫小魔女，我們去年還成功培育出黃白色、咖啡色跳瓣，前幾年全世界很流行的紫藍色跳瓣我們也培育了很多」。在施梃灝看來，他培育的蘭花品種各有特色，「珍奇類之所以叫珍奇類，是因為珍稀、奇特、唯一，不是同質化、爛大街的物種，也不是說有多漂亮，但是可能每一棵出來都是唯一的，就算是同一個爸爸媽媽生出來的，5個兄弟姊妹都可能有點像但不是完全一樣，花紋、香味會不同，有雲呢拿味、水果味，葉子的形狀、花瓣的紋路也有不同，不像我們會撞衫」。

相關字詞﹕栽種 蘭花 大灣區

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