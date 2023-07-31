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大灣區GBA專題：疫下滯銷「行家蝕到癱癱腰」 直播賣花轉危為機

【明報專訊】施梃灝的花場，銷售渠道主要是線下批發和線上直播零售，客戶遍佈全國，包括廣西、海南、新疆、內蒙古等，「快遞能到的地方都有」。他同意，正因內地直播帶貨及成熟的快遞業，才有今天的成績。

2020年，疫情封控，大量花滯銷，「很多行家都蝕到癱癱腰，有個同行朋友在那裏有10多個檔口，最後血本無歸」。由於外出受限制，人們大多數時間只能在家活動，無聊就學習烘培或培養種植興趣，施梃灝也因此發現商機，雖然電商直播已興起，但很少人直播賣花，特別是珍奇類，「當時在網上賣花是很匪夷所思的事情，快遞未有配套，運輸過程對植物的損耗大，我們就像開荒牛一樣」。線上銷售成為施梃灝疫情期間主要收入。

直播見花不見人 「盲盒」吸客

在花房一個不起眼的小位置，施梃灝簡單擺放了補光燈、手機支架、幕布，每周五至日晚便在淘寶店「蘭藝之軒」直播賣貨。與其他主播對着鏡頭介紹產品的形式不同，施梃灝本人不出鏡，由他的「孩子們」輪流上陣，他則在鏡頭外介紹，以「盲盒」形式吸引消費者，「直播時會拿出父母親本，讓他們看看這顆小苗仔的爸爸媽媽長什麼樣，也有可能隔代遺傳像它的爺爺，最終結果就需要買家來揭秘」。施梃灝也會跟粉絲及買家分享育種心得，「就像繪畫一樣，靈感來源於什麼，想表達什麼，只有我這個『作者』才知道」。

常科普多回頭客 曾3小時賺數萬

3年多的直播，施梃灝累積了1萬多粉絲，雖然數量不大但都是會購買的客人，一些「老粉絲」每次開播都會來聽，「我直播時說話多過賣貨，向他們科普知識，教他們如何種植，但只要上貨都會很快賣光，均價都是100到幾百元都有，即使一棵1000多的也很好賣，試過3個小時賺了幾萬元」。在他看來，只有真誠才能獲買家信任，「很多不良商家賣花靠吹（牛），給幾張照片買家看，但種出來可能貨不對辦，我們做事很實際，這也是很多回頭客信我們的一點」。施梃灝又說，花苗要愈成熟才愈能分辨出是否貨不對辦，而正因買家信任自己，就算是初育成的花苗，他們都樂於購買。

相關字詞﹕栽種 蘭花 大灣區

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