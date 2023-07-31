大灣區GBA專題：佛山育苗十數夏 港人蘭業終開花 早年消費力低需「燒錢」 今生意一年勝一年

明報記者 司徒聰穎

受家庭薰陶，施梃灝從小接觸蝴蝶蘭，14歲開始經常跑去花墟、花街看花，「爸爸喜愛玩國蘭，重視花的形態，我未到年紀不懂欣賞，則喜歡花色鮮艷、有香味的」。施梃灝的父親是藝術家，對色彩比較敏感，他以「瘋狂藝術家」形容父親對蘭花的喜愛，「為了種花從銅鑼灣搬進新界，花了200多萬在元朗搭了個溫室花棚，真的很癲」。

父為蘭癡 受薰陶赴台讀生科

花棚後期維護成本較高，他們索性開花店「蘭藝之軒」補貼，生意不俗，「我們從台灣引進蘭花品種，種出來的蘭花香港少見，價格不算貴，百多二百元，有香味而且花開得久，與市場普遍有售的不同」。施梃灝表示，從商家買入的蘭花，可能要種幾年才發現品種貨不對辦，吃幾次虧後決定親自培育品種，更去台灣念大學，修讀生物科技專業，並從台灣引進組培技術（從植物體分離出符合需要的組織，通過無菌操作，在人工控制條件下培養以獲得再生的完整植株），培育蘭花新品種。

為擴大生產及研發規模，2008年施梃灝選擇回內地創業，在佛山成立天俐生物科技公司，建立自己的組培實驗室，培育新品蘭苗。要育出新品種，首先要有兩種不同的蘭花，包括供應花粉的父本和接收花粉的母本，「親本（父母本統稱）庫提供材料，實驗室則類似『接生』角色，有光度、溫度等控制，克隆親本、交配、選種、無菌播種、移瓶等都需要有無菌的空間操作」。

年年育新品種 建自家基因庫

在施梃灝看來，內地成本低、機會多，不過他自言回來得太早、走得太前，「當時很辛苦，雖然成本低，但相對內地人消費力也有限，當時普遍人工大概都是2000元人民幣，我在香港賣一棵花已兩百元，你要他們用十分之一人工買一棵花是很難的事，所以就覺得當時自己來早了，只能一路燒錢」。資金壓力、市場不如預期，施梃灝也想過放棄，堅持下去是想讓大家認識到蝴蝶蘭，「總覺得不可能只有我喜歡，也有理念堅信自己可以做得到」。為維持收支，施梃灝因應市場需要養育可量產的大眾化品種如大紅花等，「當時幫同行育苗生產大眾化的花，訂單式培植，年產量約一兩百萬棵」。

隨着內地生活水平提升，施梃灝的生意如今一年比一年好，「優勢是有自己的親本庫，自己創造品種去賣」。15年過去，其花場每年培育的品種數量不斷增加，從2008年的10多種，到今年預計有兩三百種，親本庫更收錄了過萬品種，有如「種子銀行」，每個品種都掛上編號卡片，有屬於自己的身分證。他說，每次研發新品種就像月老選情侶一樣，「今日你們兩個好像頗match（匹配），幫你們牽條線吧」。

主打珍奇蝴蝶蘭 年產百萬棵

花場現時規模約1.3萬平方米，其中核心親本庫所在的地方約7000平方米。花場主要出產珍奇類蝴蝶蘭。「珍奇類今年產量100萬棵左右，市場花則年產10多萬，夠年宵賣就行。」

施梃灝提倡「以蘭養蘭」概念，希望營造一個舒適養蘭氛圍，「例如有客戶一個品種的編號買了50株苗，開花之後最漂亮的留下，其他轉手出售」，他認為不需要以「燒錢」方式買花養花，「覺得不合自己心水的，賣出去又可以回些本繼續玩」。在他看來，大家都是喜歡花才聚在一起，像朋友一樣沒有階級觀念，「有錢就多買一點，沒有錢就買幾棵玩玩，在我這裏是很公平的，每次直播上貨的蘭苗雖有限量，但價格不會因人而變，讓大家公平購買，這樣的氛圍是很開心舒適的」。

如今施梃灝一家定居佛山，妹妹施泳澔在香港中文大學修讀生物學碩士和博士，如今也來佛山助他一臂之力，從事蘭花育種和組織培養研究。施梃灝早年與妻子在佛山相識及結婚，前不久第二個孩子也出世了，「算是半個佛山人吧」。

「廣東人很愛花，大灣區夠『聚』」，在培養蘭花方面，施梃灝認為大灣區有一定優勢，「種植蝴蝶蘭的都在同一個園區，同行之間的交易也方便很多，消費者要買花直接開車來這邊逐間看就行」。當地政府也在宣傳上下工夫，增加公信力，「政府都希望每個產業能成行成市，提供地方讓我們聚在一起，除了方便管理也方便我們做生意，不會散落各地」。

擬建賣場 盼外銷出口復通

不過人手及外銷方面，施梃灝覺得仍有不足，目前花場員工共9個，要增一倍人手才足夠，但現在很多年輕人寧願做美團送快遞也不想打工，貪自由度高。「主要是我們對人的要求很高，一是技術，二是對待工作的態度，技術可以慢慢教，但是有些年輕人有勞動力卻缺乏耐性，炒你魷魚的很多，而年紀大點的可能思維沒那麼敏捷，難上手難適應。」

外銷出口方面，花場自疫情後便停止供港，「有外國的客戶聯絡希望能夠出口，不過檢疫政策等問題，需要政府層面解決。如果解決得到就很好，因為我們的品種豐富，台灣現在慢慢很少人做，大多做市場花為主」。展望未來，施梃灝打算來年建立一個約5000平方米的品種賣場，「類似Walmart，零售又得批發又得，價格透明，推着車喜歡賣什麼就賣什麼」。