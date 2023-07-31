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港聞

港聞二

業餘創業 降低風險

【明報專訊】「目鄰」共同創辦人張自康2018年畢業於理工大學，修讀眼科視光學課程。他透露，其實現時仍然全職在一間眼鏡店工作，只是利用假期和放工後的時間經營目鄰。另一創辦人梁榮輝畢業於中文大學，主修會計，以往一直在會計行業工作，現時則以自由身方式，為一些企業提供會計、融資、收購合併等顧問服務。因此，兩人其實都是業餘創業，將創業風險控制在極低水平。

梁榮輝表示，他母親以往就是在一些傷殘團體工作。他受母親影響，自小已參與義工服務，所以對於香港欠缺一些無障礙設施或設計，比普通人感受深。加上他和張自康是中學同學，所以對於創辦目鄰一拍即合。以他所知，在一些先進國家，家庭醫療的概念很流行，加上面積大，視光師駕車上門提供服務，其實並不罕見。由於目鄰主要靠網上宣傳和NGO轉介，毋須租用舖位，故可以省回可觀的固定開支。加上還有其他服務來幫補收入，所以現時已大致收支平衡。

張自康解釋，目鄰有兼賣藍莓素和Omega-3等眼睛保健產品，來增加收入。此外，該公司亦有和眼科診所合作，以逐次租用其地方和設備，為一般人提供服務。例如，遊樂船的操作人員必須經過指定的視力測試，才可以向海事處申請續牌，該公司亦有提供這種視力測試服務。

另外，有上班族不喜歡在日間佩戴眼鏡，連隱形眼鏡也不想戴，反而喜歡好像學童般，在睡覺時佩戴所謂「OK鏡」來控制角膜弧度（這方法稱為「角膜矯形術」），從而達到矯正視力效果。該公司亦有借用上述的眼科診所來服務這批顧客，而且平均每單的金額都比較高。

兩人表示，希望今年內盡量測試市場反應，才決定下一步如何經營目鄰，例如是否全身投入等。

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