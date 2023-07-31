明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

初創上門驗眼配眼鏡 方便弱勢社群

【明報專訊】對一般人來說，定期到眼鏡店驗眼和配眼鏡，不是難事，但對部分行動不便的傷殘人士和長者來說，除了舟車勞頓，亦可能因為眼鏡店缺少無障礙設計而受困擾。有初創公司首創「上門眼科及視光檢查」服務，給市場多一種選擇。明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶、薛偉傑

「目鄰」（Vision Care Limited）共同創辦人張自康、梁榮輝表示，他們在2021年底，有見因為新冠疫情關係，很多傷殘人士和長者不便外出到眼科醫生或到眼鏡店驗眼，而開始籌備上門眼科及視光檢查服務，包括檢驗度數（近視、遠視、老花、散光），配眼鏡，檢測眼壓是否正常（有沒有青光眼）、視網膜有無退化（例如黃斑點病變），以及有無白內障等。到2022年9月，正式提供服務。籌備時間和30多萬元創業資金，主要花在向外國生產商訂購專門的手提驗眼儀器。

30多萬創業 主要用於購手提儀器

有過來人以自身體驗表示，即使沒有疫情問題，這種上門眼科及視光檢查服務也有其需要。本身需要坐輪椅、散光度數較深的勝展指出，其實本地眼鏡店絕大部分都沒有無障礙設計，例如，其通道未必適合輪椅出入。自動檢驗度數的電腦驗光機亦往往放在玻璃櫃上，他們需要將上半身大幅度靠前，才能夠將頭部和下巴準確放在設備的相應位置。至於以人手覆核度數的驗眼房，亦普遍非常狹窄。因此，他以往一直都在公立醫院看眼科醫生，然後再拿着度數紙到眼鏡店配眼鏡。但在公立醫院看眼科，因為免費醫療資源緊張，亦好像其他專科覆診般，通常每隔一年多至兩年才看一次，當日還要花上半日時間等候。

一般驗眼室狹小 不方便輪椅出入

至於真正檢查的時間，卻相對有限，以人手覆核度數為例，通常每隻眼只會換大約3片鏡片，盡快完成，以供下一個病人使用。而且，就算是公立醫院的驗眼房，也比較狹窄，他們坐輪椅出入也要小心調整。相對來說，目鄰提供的上門眼科及視光檢查服務，除免卻舟車勞頓和等候之外，也比較舒適和時間充足。例如，因為目鄰使用了多款手提設備，他在驗眼時毋須將輪椅泊來泊去，更加毋須將上半身和頭部大幅度靠前。至於以人手覆核度數的過程，更比公立醫院詳細和時間充裕得多。

張自康表示，其實很多驗眼設備已發展出手提型號，準確程度和傳統座枱式設備非常接近。除手提電腦驗光機，還有手提眼壓機、手提裂隙燈等。不過，除個別醫院外，以往很少本地機構引入。例如，使用接觸式量度眼壓方案（其探頭像一條羽毛般輕盈）的手提眼壓機的準確率，與使用吹氣式量度眼壓方案的座枱式眼壓機其實相差無幾。而手提裂隙燈只需加裝在iPhone鏡頭上，就可以檢查有無白內障或者眼角膜問題。至於傳統在驗眼房，讓驗眼者觀看多幅文字大小不同的驗眼圖或驗眼表，現在亦可以用手提電腦和軟件來代替。而且，距離長短都不成問題，可以根據驗眼者的家居環境調節。

採訪當日，張自康和梁榮輝到勝展家中為他驗眼，驗度數（散光和遠視），以及有無青光眼、視網膜退化、白內障或眼角膜問題等，連同選配鏡片和眼鏡框等，過程相當仔細，又可以控制在約兩小時內。不過，張自康和梁榮輝承認，眼鏡框款式太多，只能夠攜帶最大路的款式供顧客選擇。此外，由於再上門一次的時間成本太高，所以他們會小心調校好眼鏡框，然後透過速遞送交顧客。至於付款方式，電子支付和現金都接受。

社創基金資助 每次檢查費200元

上門的全面眼睛健康檢查收費一般為800元，已包括上述的驗度數和多項眼科檢查。由於該公司在3月底申請到「社會創新及創業發展基金」的10萬元資助，所以部分傷殘人士或長者只需支付200元，一般由團體轉介。前文提及的勝展，也是由香港傷殘青年協會轉介，只需支付200元檢查費。

一般眼鏡店大多數只是驗度數和配眼鏡，很少提供眼科檢查服務（因為需要較多時間和設備）。而一般眼科診所又主要檢查眼科問題，未必願意花時間為顧客驗度數和配眼鏡。因此，該公司的定位比較獨特，好像在中間落墨。「我們希望教育公眾，眼睛健康有很多元素，不止是驗度數那麼簡單，應該將眼科檢查的重要性提升到體檢的層次。」兩人說。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

「為優良教育」棄雙非兒 母抵港被捕 社署稱將與母商福利建議 男孩續暫住兒童院
「為優良教育」棄雙非兒 母抵港被捕 社署稱將與母商福利建議 男孩續暫住兒童院
院舍研增「高級保健員」職系 林正財：專業化留人才
院舍研增「高級保健員」職系 林正財：專業化留人才
檢討「不覺太遲」 稱今屆政府有天時地利人和
檢討「不覺太遲」 稱今屆政府有天時地利人和
上年度投訴3723宗 9.7萬人被拖供款 積金局討回1.5億
上年度投訴3723宗 9.7萬人被拖供款 積金局討回1.5億
翹英教育全線結業 家長問退款無門
翹英教育全線結業 家長問退款無門
有員工稱已欠薪兩月 擬求助勞處追討
有員工稱已欠薪兩月 擬求助勞處追討
經營43年業主收舖 北角「幸福辦館」結業
經營43年業主收舖 北角「幸福辦館」結業
談抗疫得失：疫苗產速空前 市民猶豫未解 兩將：綢繆另疫 加緊研藥游說打針
談抗疫得失：疫苗產速空前 市民猶豫未解 兩將：綢繆另疫 加緊研藥游說打針
劉宇隆：SARS學懂戴口罩 新冠學懂信任疫苗
劉宇隆：SARS學懂戴口罩 新冠學懂信任疫苗
指專家意見未必一致 政府應多方聆聽接納
指專家意見未必一致 政府應多方聆聽接納
甯漢豪：逾千幢舊樓 屋宇署介入維修
甯漢豪：逾千幢舊樓 屋宇署介入維修
魯班選舉推動青年投身 28歲女工程師脫穎
魯班選舉推動青年投身 28歲女工程師脫穎
精神病院友「有條件釋放」 料不涵嚴重自殺傾向不能自理者
精神病院友「有條件釋放」 料不涵嚴重自殺傾向不能自理者
少年偷匙爆竊同學家 刀傷撞破戶主 曾訪寓所 疑趁同學外遊攜刀作案
少年偷匙爆竊同學家 刀傷撞破戶主 曾訪寓所 疑趁同學外遊攜刀作案
駐港大經管學院深圳校區 企業：需轉讓股權
駐港大經管學院深圳校區 企業：需轉讓股權
高中生港大實習5天 偕博士生研腦退化
高中生港大實習5天 偕博士生研腦退化
調查指劏房氣溫超室外 團體倡津貼基層應對
調查指劏房氣溫超室外 團體倡津貼基層應對
私家車自炒揭藏冰毒 司機涉3罪被捕
私家車自炒揭藏冰毒 司機涉3罪被捕
戶主返港見窗撬 揭200萬財物失竊
戶主返港見窗撬 揭200萬財物失竊
業餘創業 降低風險
業餘創業 降低風險
大灣區GBA專題：佛山育苗十數夏 港人蘭業終開花 早年消費力低需「燒錢」 今生意一年勝一年
大灣區GBA專題：佛山育苗十數夏 港人蘭業終開花 早年消費力低需「燒錢」 今生意一年勝一年
大灣區GBA專題：疫下滯銷「行家蝕到癱癱腰」 直播賣花轉危為機
大灣區GBA專題：疫下滯銷「行家蝕到癱癱腰」 直播賣花轉危為機
大灣區GBA專題：每育新品 即在英登記「出世紙」
大灣區GBA專題：每育新品 即在英登記「出世紙」
【Emily】收高球場 何君堯扯到黑暴仇富 話上屆政府「被帶風向」今屆難推翻
【Emily】收高球場 何君堯扯到黑暴仇富 話上屆政府「被帶風向」今屆難推翻
【Emily】資優學苑年辦逾300課程 育創科獎得主
【Emily】資優學苑年辦逾300課程 育創科獎得主
【Emily】A4聯盟考察灣區 楊永杰倡准醫療券買內地醫保
【Emily】A4聯盟考察灣區 楊永杰倡准醫療券買內地醫保
【Emily】霍啟剛：查過晒國歌 亞運必冇事
【Emily】霍啟剛：查過晒國歌 亞運必冇事
【Emily】專業女性選舉 包山后金盈等8人奪獎
【Emily】專業女性選舉 包山后金盈等8人奪獎
【Emily】同千人跳舞慶回歸 劉震：展現港魅力
【Emily】同千人跳舞慶回歸 劉震：展現港魅力