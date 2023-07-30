共享基金團隊赴東非吉布提 助400人復明

【明報專訊】由全國政協副主席梁振英牽頭成立的「共享基金會」，安排流動手術醫療車及中國醫療團隊，於今年2月起在東非國家吉布提開展「消除白內障致盲項目」，目前已完成第一期，共為當地居民完成443宗白內障手術，幫助不少長者恢復視力，今年9月將開展第二期計劃。梁振英表示，今年是「一帶一路」倡議提出10周年，希望相關項目讓兩地「民心相通」，亦相信透過基金會努力，吉布提可成為首個全面消除白內障致盲的國家。
梁振英：「帶路」10年冀民心相通
團隊中有3名曾在內地留學的吉布提人，分別是海外辦公室統籌查馬克、項目專員阿沃樂及姜紫萱，3人曾在內地學習及工作5年以上，可用普通話交流，會幫忙翻譯、與當地政府溝通等。
推消除白內障致盲
姜紫萱提及最難忘是幫助一名住在阿薩勒湖附近的婆婆恢復視力。阿薩勒湖位於吉布提中部，周邊有不少貧民，基金會理事單位「中國交建」安排專車，接送當地20名患眼疾者到首都吉布提市接受眼科檢查，當中7人接受白內障手術，包括該名約85歲的婆婆。姜紫萱說：「那是婆婆第一次來首都，也在那一天她恢復了視力。」
被問到工作的最大困難，阿沃樂說，部分長者無患白內障卻堅稱需做手術，不願錯過免費做手術的機會，需花較多時間解釋。阿沃樂及姜紫萱亦明白，許多人負擔不起健康檢測，因此不了解自己身體狀况，作為同胞，他們感同身受，因此心情更複雜。
基金會總幹事陳英凝表示，有關項目將持續兩三年，相信可幫更多人。截至7月26日，基金會已在吉布提、柬埔寨、老撾完成超3078宗白內障手術，計劃今年9月或10月在西非塞內加爾及毛里塔尼亞啟動項目，目標在年底前完成9600宗手術。