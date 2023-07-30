共享基金團隊赴東非吉布提 助400人復明

梁振英：「帶路」10年冀民心相通

團隊中有3名曾在內地留學的吉布提人，分別是海外辦公室統籌查馬克、項目專員阿沃樂及姜紫萱，3人曾在內地學習及工作5年以上，可用普通話交流，會幫忙翻譯、與當地政府溝通等。

推消除白內障致盲

姜紫萱提及最難忘是幫助一名住在阿薩勒湖附近的婆婆恢復視力。阿薩勒湖位於吉布提中部，周邊有不少貧民，基金會理事單位「中國交建」安排專車，接送當地20名患眼疾者到首都吉布提市接受眼科檢查，當中7人接受白內障手術，包括該名約85歲的婆婆。姜紫萱說：「那是婆婆第一次來首都，也在那一天她恢復了視力。」

被問到工作的最大困難，阿沃樂說，部分長者無患白內障卻堅稱需做手術，不願錯過免費做手術的機會，需花較多時間解釋。阿沃樂及姜紫萱亦明白，許多人負擔不起健康檢測，因此不了解自己身體狀况，作為同胞，他們感同身受，因此心情更複雜。

基金會總幹事陳英凝表示，有關項目將持續兩三年，相信可幫更多人。截至7月26日，基金會已在吉布提、柬埔寨、老撾完成超3078宗白內障手術，計劃今年9月或10月在西非塞內加爾及毛里塔尼亞啟動項目，目標在年底前完成9600宗手術。