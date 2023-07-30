明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

共享基金團隊赴東非吉布提 助400人復明

【明報專訊】由全國政協副主席梁振英牽頭成立的「共享基金會」，安排流動手術醫療車及中國醫療團隊，於今年2月起在東非國家吉布提開展「消除白內障致盲項目」，目前已完成第一期，共為當地居民完成443宗白內障手術，幫助不少長者恢復視力，今年9月將開展第二期計劃。梁振英表示，今年是「一帶一路」倡議提出10周年，希望相關項目讓兩地「民心相通」，亦相信透過基金會努力，吉布提可成為首個全面消除白內障致盲的國家。

梁振英：「帶路」10年冀民心相通

團隊中有3名曾在內地留學的吉布提人，分別是海外辦公室統籌查馬克、項目專員阿沃樂及姜紫萱，3人曾在內地學習及工作5年以上，可用普通話交流，會幫忙翻譯、與當地政府溝通等。

推消除白內障致盲

姜紫萱提及最難忘是幫助一名住在阿薩勒湖附近的婆婆恢復視力。阿薩勒湖位於吉布提中部，周邊有不少貧民，基金會理事單位「中國交建」安排專車，接送當地20名患眼疾者到首都吉布提市接受眼科檢查，當中7人接受白內障手術，包括該名約85歲的婆婆。姜紫萱說：「那是婆婆第一次來首都，也在那一天她恢復了視力。」

被問到工作的最大困難，阿沃樂說，部分長者無患白內障卻堅稱需做手術，不願錯過免費做手術的機會，需花較多時間解釋。阿沃樂及姜紫萱亦明白，許多人負擔不起健康檢測，因此不了解自己身體狀况，作為同胞，他們感同身受，因此心情更複雜。

基金會總幹事陳英凝表示，有關項目將持續兩三年，相信可幫更多人。截至7月26日，基金會已在吉布提、柬埔寨、老撾完成超3078宗白內障手術，計劃今年9月或10月在西非塞內加爾及毛里塔尼亞啟動項目，目標在年底前完成9600宗手術。

相關字詞﹕白內障 吉布提 共享基金會 梁振英 一帶一路

上 / 下一篇新聞