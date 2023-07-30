灣仔暴動7罪成1罪脫 13歲犯暴動月內兩入罪 官信非無知

罪成者還押 8‧16求情

7名被捕罪成的被告為謝芷盈（現年26歲，下同）、吳俊傑（20歲）、李苑瑩（25歲）、黃為瀚（35歲）、周貝家（37歲）、13歲中二男生（現16歲）、蘇家揚（20歲），須還押至8月16日求情，8月26日判刑，待索取3名案發時未成年者的教導所報告。

脫罪者因舉證存「真空時間」

被控暴動及使用蒙面物品的女生高家慧（20歲）兩罪皆不成立。暫委法官梁嘉琪在書面判辭指出，控方證人並非首名接觸及拘捕高家慧的警員，控方無證據指證由警員到場至證人接手控制高之間的「真空時間」發生何事，不能肯定她是否參與暴動；由於未能肯定她案發時身處非法集結現場，使用蒙面物品罪同判無罪。

官：中二生能辨破壞安寧

衣著裝備顯非頑皮搗蛋

辯方曾爭議13歲男生「無犯罪能力」，判辭提到根據普通法，10至14歲以下兒童被推定為沒有犯罪能力，但這推定可被推翻。辯方力陳在當時耳濡目染下，未滿14歲的兒童未必能明辨是非，被告或出於貪玩和好奇到場；控方則引述案例，提到愈接近14歲的兒童，或行為愈屬明顯不當，便愈容易推翻其無犯罪能力的推定。

梁官認為，案發時各區經常出現暴力衝突，傳媒廣泛報道，被告上學的交通亦可能受阻，不會對此一無所知，他作為中二學生，亦不會誤解示威者破壞社會安寧的行為合法；被告身穿黑衣，戴頭盔、防毒面具，攜有扳手及雷射筆，穿戴「有意識的衣著及裝備」出現在暴動範圍，衣著與示威者一致，加上警方亦發出警告，被告「必定知道有關行為嚴重不當，非頑皮搗蛋或幼稚惡作劇」，能肯定他有犯罪能力，裁定他暴動、在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毁或損壞財產3罪成立。

反修例案共3人犯案時13歲

翻查資料，反修例案件中共3名案發時13歲的學生被控暴動罪，本案被告是本月第二人被判暴動罪成，另一名案發時13歲的女生（現年17歲）因參與包圍深水埗警署，早前被判暴動罪成，正還押候判，該案法官同樣判斷她有犯罪能力。餘下一名黃姓男生則擬認罪，還押待9月答辯（見表）。

至於本案其餘6名被告，梁官認為可憑他們身上的裝束推論他們有參與暴動意圖，加上他們身處暴動範圍互相壯大聲勢，鼓勵破壞社會安寧行為，裁定他們暴動罪成。另涉管有扳手和噴漆的蘇家揚另被裁定一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪成；李、黃、周、蘇另被裁定使用蒙面物品罪成。

【案件編號：DCCC 283/20】

明報記者

（反修例風暴）