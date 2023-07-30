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港聞二

紅隧「易通行」一周 車流日均增2000

【明報專訊】紅隧實施「易通行」至今一周，運輸署長羅淑佩昨表示紅隧交通大致暢順，車流量從以往每天約10.5萬輛增至10.7萬輛，預計當三隧推行「不同時段不同收費」後，會有較好的分流和壓抑車流效果。有的士司機反映易通行錯收隧道費，羅淑佩稱在署方篩查中發現，約380輛的士使用易通行的準繩度較低，遂聯絡相關120名車主，惟只有8輛的士前往檢查，對此感可惜。

料推新收費後分流效果較好

運輸署早前宣布，西隧下周日（8月6日）早上5時實施易通行，東隧則於8月27日早上5時實施，屆時將會完成第二階段易通行計劃；而香港仔隧道和大老山隧道將在下一階段實行。羅淑佩昨出席商台節目《政經星期六》時估計，紅隧在繁忙時間車速從以往每小時10至15公里，加快至現時20至30公里。

羅說，雖然易通行沒有大幅改善紅隧塞車，但至少沒令交通變差。她笑言，以前坊間會建議剛考取駕駛牌照的司機不要駛經紅隧，因九龍入口8條行車線會收至兩線，形容過紅隧需「分秒必爭、寸土必爭」，駕駛新手很難切線，而有易通行後，改成4線收至兩線，切線會更易。

最近一個月易通行的投訴數字維持0.2%，並沒因紅隧實施而上升。羅淑佩知悉有的士司機的易通行運作「時得時唔得」，但截至本月12日，只有8輛的士找署方檢查，故替的士司機感到「心急」，形容對方既沒處理問題，又「畀檸檬我哋食」。

有的士易通行「時得時唔得」

羅淑佩：聯絡120車主僅8輛檢查

她又說，有的士司機因擔心收錯費，平日會將「司機卡」和卡座收起，到過隧道時再重新放好，認為易通行準繩度低部分亦涉人為錯誤。

運輸署打擊違法使用兩元乘車優惠逾一個月，專責小隊至今共巡查280條專營巴士、小巴、村巴和渡輪路線，發現970宗懷疑個案，大部分稱「一時用錯」，只有一宗轉交警方調查。羅淑佩說，雖然調查案件少，但高調執法能達到阻嚇和教育公衆目的。

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