收驗樓令5年未遵辦 旺角廈石屎墜巴士站

屋宇署表示，視察後認為新興大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，業主立案法團的註冊驗檢人員及承建商亦有到場跟進，隨即移除其他位於該簷篷邊及底部的鬆脫批盪，並按署方指示於簷篷底豎設防護措施，昨傍晚完成，該署會繼續跟進。

昨早約8時，旺角彌敦道新興大廈有石屎墜下對開巴士站，無人受傷，警方到場後圍封巴士站調查。現場所見，大廈一樓簷篷離地約5米，其邊緣破損露出鋼筋，簷篷底亦有損毁。至下午，墜石屎位置有工人搭棚處理。香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，從照片所見，簷篷老化致表面石屎剝落，外露鋼筋生鏽但尚算完整，未算嚴重。

57年樓齡 正搭棚鑿外牆

檢驗已完成 修葺剛啟

新興大廈樓齡57年，屋宇署於2018年8月發出驗樓通知，翌年再發出另一張驗樓通知，至今未獲遵從。大廈外牆正搭起棚架，大廈走廊張貼告示指由7月10日起做外牆打鑿工程，另一告示由市建局於今年4月發出，指大廈屬「樓宇更新大行動2.0」第一類別樓宇，提醒業主在限期前申請津貼。屋宇署表示，法團已委任註冊檢驗人員並完成檢驗，所需修葺工程剛展開，會繼續跟進。

廟街唐樓紙皮石剝落砸車

昨早7時許，一輛私家車沿油麻地上海街左轉北海街時，遭大廈外牆剝落的紙皮石擊中，擋風玻璃碎裂，警方調查後相信紙皮石由廟街119至121號唐樓墜下。該唐樓樓齡44年，未見接獲驗樓通知。何鉅業稱，墜落的為外牆紙皮石飾面連同厚批盪，難判斷從何墜下，而一般飾面如髹油漆可遮蓋裂紋，難觀察其情况，一旦裂紋在內部加深，或因被淋濕加重就易生危險。在場所見，唐樓有冷氣機簷篷缺了一角，何稱該簷篷構件明顯老化，邊緣同有下墜風險。

屋宇署表示，視察後發現該唐樓4樓單位外牆簷篷有批盪剝落，面積約10厘米乘8厘米。署方認為整體樓宇結構沒有明顯危險，惟部分外牆簷篷仍有批盪可能鬆脫，經政府承建商移除鬆脫部分後，受影響路段已解封。屋宇署會向相關業主收取所需費用。