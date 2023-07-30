漁護署巡邏未見觀鯨船 4船家稱無此服務

漁護署昨晚回應本報查詢稱，昨日上下午均有派員出海與警務處和海事處的船一同到有關水域巡邏，其間有見鯨魚出沒，但未發現有船進行觀鯨活動，亦無其他船圍繞或嘗試接近鯨魚。政府部門在巡查期間亦對附近船作適當勸喻。

記者昨早以顧客身分致電4名船家查詢包船觀鯨，其中一名為兩周前記者查詢時有提供包船觀鯨、出海兩小時每艘船索價3200元的船家，他們均表示沒有或已停止提供包船觀鯨服務。

在碼頭設檔經營魚排的梁小姐稱，上周三及四曾見有漁護署人員在碼頭附近派發單張，勸喻停止觀鯨活動。惟昨日早上9時半至下午2時，未見漁護署人員到場。另外，昨早有海事處人員及水警在碼頭一帶派發海上安全宣傳單張，提醒市民出海時的注意事項。

出海參加遊艇派對的黎先生稱沒打算特意觀鯨，但若在海上碰見會盡量迴避，「唔會特登去干擾佢」。