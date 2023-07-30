明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

前羈押者稱不知可拒戴智慧手帶 保安局：全同意戴

【明報專訊】「智慧監獄」模式下，大潭峽懲教所的羈押者每日24小時佩戴「智慧手帶」以監察心跳和定位。懲教署在一宗司法覆核的誓章披露，戴智慧手帶並非強制規定，本報訪問3名不同時期的羈押者，他們均不知有權拒戴。保安局表示，從前大潭峽逾兩年前重新啟用至今，所有羈留者均同意戴手帶。

法庭誓章揭手帶非強制 可改立場

今年1月，巴基斯坦籍的Akram Muhammad以司法覆核挑戰大潭峽的監控措施，被高等法院原訟庭駁回，但取得政府人員解說「智慧手帶」用途的誓章。根據誓章，保安局助理秘書長梁立恒表示智慧手帶如同羈押者的身分證明，有助他們打電話，亦有實時定位用途，職員可即時救援；作為「智慧監獄」項目之一，智慧手帶即將推展至其他懲教處所。懲教署行動組監督徐兆邦則表示，戴手帶並非強制規定，若羈押者簽同意書後改立場，可通知當值職員，改為接受其他羈押模式。

保安局稱設啟導課程 確認同意否

本報向3名大潭峽前羈押者查詢，他們均稱不知道有權拒戴智慧手帶。正申請法援上訴的Akram Muhammad表示，從未獲職員告知可自由選擇戴手帶，直至取得上述誓章，才知道規定為自願性質。他擔心影響私隱，亦覺得手帶發出的光線影響睡眠，所以透過律師要求撤回戴手帶的同意書（見圖）。儘管輸了官司，他希望受訪令更多人關注羈押者在羈留中心的經歷。

保安局回覆查詢稱，根據懲教署資料，所有新收納於大潭峽的羈留者均會獲安排參加啟導課程，由懲教人員講解智慧手帶的功能；每名羈留者完成啟導課程時，均會確認是否明白課程內容及是否同意使用智慧手帶。

相關字詞﹕保安局 智慧手帶 大潭峽懲教所 免遣返聲請 入境羈留

上 / 下一篇新聞