前羈押者稱不知可拒戴智慧手帶 保安局：全同意戴

法庭誓章揭手帶非強制 可改立場

今年1月，巴基斯坦籍的Akram Muhammad以司法覆核挑戰大潭峽的監控措施，被高等法院原訟庭駁回，但取得政府人員解說「智慧手帶」用途的誓章。根據誓章，保安局助理秘書長梁立恒表示智慧手帶如同羈押者的身分證明，有助他們打電話，亦有實時定位用途，職員可即時救援；作為「智慧監獄」項目之一，智慧手帶即將推展至其他懲教處所。懲教署行動組監督徐兆邦則表示，戴手帶並非強制規定，若羈押者簽同意書後改立場，可通知當值職員，改為接受其他羈押模式。

保安局稱設啟導課程 確認同意否

本報向3名大潭峽前羈押者查詢，他們均稱不知道有權拒戴智慧手帶。正申請法援上訴的Akram Muhammad表示，從未獲職員告知可自由選擇戴手帶，直至取得上述誓章，才知道規定為自願性質。他擔心影響私隱，亦覺得手帶發出的光線影響睡眠，所以透過律師要求撤回戴手帶的同意書（見圖）。儘管輸了官司，他希望受訪令更多人關注羈押者在羈留中心的經歷。

保安局回覆查詢稱，根據懲教署資料，所有新收納於大潭峽的羈留者均會獲安排參加啟導課程，由懲教人員講解智慧手帶的功能；每名羈留者完成啟導課程時，均會確認是否明白課程內容及是否同意使用智慧手帶。