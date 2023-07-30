遣送政策收緊半年 466聲請人覆核失敗被驅

有敗訴者憂快與妻兒分開

現時聲請人被入境處拒絕聲請後，可向「酷刑聲請上訴委員會」上訴，若不服決定可司法覆核。保安局稱，截至今年6月底，約1.4萬聲請人仍在港，其中約1900人就處方決定上訴，另有約7500人提出司法覆核。立法會議員何君堯表示，加快遣返有助減少聲請人滯留在港，「快處理好過慢處理」；法庭一向以證據強弱審批難民資格，遣返政策有原訟庭裁決為依歸，人權保障不受影響。

中大法律學院助理教授Surabhi Chopra則認為，新政策將導致聲請個案大幅減少，亦可能不符合港府在《公民權利和政治權利國際公約》下的責任，即不得將相關者送回遭受酷刑對待的國家。

NGO：通知期短至數日 心理負擔大

來自巴基斯坦的Sajid Mahmood報稱在其國家受政黨迫害，今年4月被駁回聲請，即將面臨遣返。Sajid擔心與妻兒分開，「如果港府覺得我是罪犯，請將我們一家人帶走，不要只遣返我一個」。非政府機構「希望枝子」項目經理黃丞尉說，近半年接觸6名求助者被遣返，入境處通知期可短至數日，難民圈子心理負擔甚大。黃稱最近有人擔心遣送，主動聯絡機構了解原居地近况，並尋找當地社福機構，「就算不幸遣返，都不至太徬徨」。

現時近九成七聲請人獲發俗稱「行街紙」的擔保書，而不是在羈留中心關押。根據立法會資料，從2012至2022年，與聲請人相關的政府開支總額為85億元，用於人道支援和審核案件等。提倡設立禁閉式難民營的何君堯表示，政府開支「小數怕長計」，聲請個案已造成財政負擔。何提議政府考慮利用「方艙醫院」的閒置牀位羈押聲請人，或可改善社區治安。

何君堯倡押方艙 學者籲保釋省錢

不過公共財政方面，Chopra的研究團隊比對政府數據，發現每名CIC羈留者每日花費約1672元；若聲請人獲批行街紙，社署人道援助約每人每日122元。Chopra認為以保釋代羈押，可節省納稅人金錢。

半年拘341行街紙者 多屬聲請

保安局表示，今年1至6月有341名獲發「行街紙」的非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，大部分為免遣返聲請人，涉及罪名包括店舖盜竊和毒品罪行等。